"Не дай Бог": Данилов рассказал, какой будет реакция мира, если РФ начнет ядерную войну

По словам секретаря СНБО, со стороны Кремля все чаще будут звучать заявления о ядерной эскалации, ведь ВСУ продолжают освобождать свои территории. Более того, Китай мог давно предупредить Путина о последствиях.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что даже если Российская Федерация и решится на применение ядерного оружия, мир должен отреагировать мгновенно и в самой жесткой форме. Об этом он заявил во время выступления накануне саммита Международной Крымской платформы 22 августа.

По его словам, украинские войска продолжат освобождать территории военным путем, пока российские оккупанты полностью не покинут все населенные пункты до границ 1991 года.

В таком случае со стороны Кремля могут все чаще звучать заявления о ядерной эскалации, но Украину этим не испугать.

"Он (Путин, – ред.) может пугать чем угодно. Но если, не дай Бог, будет использование ядерного оружия, тогда ответ мира должен быть мгновенным и соответствующим. И это должно быть, прежде всего, политическое решение. И тогда вопрос: когда начнут использовать ядерное оружие те страны, которые его имеют. Тогда это вопрос лишь короткого промежутка времени", – заявил Алексей Данилов.

Более того, секретарь СНБО убежден, что Китай не разрешит Российской Федерации пойти на этот шаг. Глава КНР Си Цзиньпин мог давно предупредить Владимира Путина о том, чем обернутся для него и его власти подобные действия.

Напомним, 22 августа сообщалось, что Путин не применит ядерное оружие в Украине из-за позиции Китая и Индии. По словам экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, Россия все же может пойти на ядерную войну, но под чужим флагом. Это помогло бы якобы избежать полноценных последствий для Кремля, но даже такой сценарий маловероятен.