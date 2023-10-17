Оружие в обмен на остров. Что будет просить у Си Цзиньпина Владимир Путин
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай. Это первый визит российского диктатора в великую мировую державу после того, как он оказался в изоляции в связи с вторжением в Украину. Фокус узнавал, к чему готовят лидеры России и Китая и какое влияние это окажет на геополитическую ситуацию.
Официальный повод для поездки — участие в форуме "Один пояс, один путь" (Belt and Road Initiative — BRI). Эта китайская инициатива направлена на развитие инфраструктуры и расширение глобального влияния Китая. На этот раз он соберет представителей 130 стран. В частности, в Кремле сообщили, Владимир Путин обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином "развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", а также "актуальные региональные и международные проблемы".
Неофициально — Путин ищет для себя поддержку на нескольких уровнях: политическом, военном и экономическом. Россия стремится усилить так называемое безграничное партнерство, о котором упоминал Путин, посещая Китай за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину.
Особые отношения Путина и Си
Политологи говорят, Путин поехал в Китай, чтобы продемонстрировать миру, что он не изолирован, имеет определенную поддержку мировых лидеров. Однако лидеров, готовых принимать Путина, немного, особенно в условиях, когда в 124 странах мира его могут арестовать.
Напомним, предыдущий раз Си приезжал в Москву 20 марта 2023 года, то есть через несколько дней посте того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. После этого стало понятно: Путина могут задержать в странах, которые ратифицировали Римский статут. Однако Китай не является участником клуба этих государств, поэтому поездка для российского диктатора является безопасной.
К тому же к Си у Путина проявляют особые теплые чувства. По крайней мере публично. Путин везет лидеру КНР мороженое — эскимо и пломбир. Си, в свою очередь, не чурается обниматься с ним.
"За последнее десятилетие Си создал с путинской Россией самый значимый необъявленный альянс в мире. Соединенным Штатам придется смириться с тем неудобным фактом, что стремительно растущий системный соперник и реваншистская одномерная супердержава с крупнейшим в мире ядерным арсеналом тесно объединились в противостоянии США", — сказал Reuters Грэм Эллисон, профессор Гарвардского университета и бывший помощник министра обороны при Билле Клинтоне.
Зато украинский политолог Николай Давидюк считает, что Китай не стремится разрывать отношения ни с ЕС и США, ни с Россией, поэтому будет пытаться балансировать. Однако баланс в понимании Китая может быть специфическим.
"Си Цзиньпин не является адекватным лидером, — говорит в комментарии Фокусу президент общественной организации "Либерально-Демократическая Лига Украины" Артур Харитонов, — Это не кто-то, кто понимает, как работает здоровая планета. Он является иррациональным, таким как и Путиным, только с огромными деньгами и гораздо более сильной армией"
В то же время Харитонов отмечает, что этот форум — очень важное для Путина мероприятие, а его участие еще было анонсировано еще в марте 2023 года, когда Си Цзиньпин посещал Москву.
Переговоры между РФ и Китаем: в ожидании окончательных договоренностей
"Это продолжение переговорного процесса, который начался между Си Цзиньпином и Путиным ранее, — продолжает Артур Харитонов, — Я подозреваю, они будут подписывать окончательные соглашения о китайской поддержке России. И это очень плохие новости для Украины. Потому что Россия получит фактически безграничные деньги на существование своего государства. В частности, китайские инвестиции в собственную инфраструктуру. Для Украины это скажется бесконечными российскими возможностями вести войны. Потому что России не нужны средства на восстановление страны, обеспечение своего населения. России, действительно, нужны деньги, чтобы воевать".
И именно на эту тему накануне говорили министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в Пекине.
"А еще о тех объектах, которые необходимы самому Китаю, — добавляет эксперт, — Например, покорение Арктики. Это особенно важный вопрос для Си Цзиньпина, он уже развивает инфраструктуру в заброшенном российском регионе, и получает прямой выход на военные базы США, Канады и в целом НАТО. Потому что Арктика контролируется НАТО и Россией, Китай не имеет прямого выхода, но может иметь всю Россию. Поэтому очевидно, что это негативная тенденция для мировой безопасности".
На повестке дня: оружие для войны в Украине
Но, безусловно, для Путина насущный вопрос — поставки оружия. Оно ему необходимо, чтобы вести войну в Украине.
Взамен Россия готова делиться с Китаем технологиями, замечает Николай Давидюк.
"Россия и раньше сливала старые советские технологии китайцам, а в обмен получала либо новую технику, либо товары, — говорит он. — Но Россия, которая отдает технологии, не может понять одну простую вещь — Китай не простил Россию и Советский Союз за постоянные издевательства, которые происходили в течение многих лет. Китай был врагом Советского союза. Сейчас Путин говорит, что между Россией и Китаем было много пограничных споров, а сейчас все решены. А как решили? Большой Уссурийский остров на Амуре просто отдали китайцам. Хотя в Советское время он был советским, в независимой России был общим, а при Путине перешел китайцам. То есть Китай уже знает, как забирать у РФ территории. И эта история иллюстрирую, что в отношениях с Китаем Россия всегда теряет".Важно
Давидюк предполагает, что Китай еще надеется на успешные переговоры с Западом, поэтому попытается поставлять оружие России через Северную Корею. "Китай не захочет заключать известные соглашения напрямую с РФ, поскольку Запад будет способствовать это как поддержку Китая деньгами, технологиями и оружием, что запрещено. Но через Северную Корею помогать могут", — отмечает он.
В августе издание The Telegraph писало, что Китай помогает вооружать Россию вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, которые используются в оборонной промышленности.
Зато Артур Харитонов отмечает, что переговоры по оружию для РФ, очевидно, являются успешными, потому что Россия ведет себя слишком вызывающе.
"Думаю, что затронут и вопрос безопасности, потому что слишком вызывающе ведут себя россияне. Было заявление российского министра, который заявил открыто, что все российские дроны, которые используются против Украины, произведены в Китае, поблагодарил за это Пекин. Министр обороны Ли Шанфу перед тем как исчезнуть, заявлял, что Китай готов поделиться технологиями с Россией и Беларусью. Очевидно, что это решение партии насыщать Россию техникой", — добавляет он.
Экономические аспекты саммита "Один пояс, один путь"
Кроме того, Пекин и Москва планируют развивать финансовые связи в энергетической и финансовой отраслях.
В частности, Россия для Китая является источником нефти и газа. Руководители российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть" Алексей Миллер и Игорь Сечин должны были бы присоединиться в этой поездке в Китай к Путину.
Объемы китайско-российской торговли резко выросли после начала вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Москва продает Пекину больше нефти, которую не покупает Запад из-за введенных экономических санкций.
Россия заинтересована подписать с Китаем контракты на поставки большего количества природного газа и планирует построить трубопровод "Сила Сибири-2". Он будет транспортировать газ с месторождений полуострова Ямал в Западной Сибири.
"Россияне ведут переговоры с тремя ключевыми китайскими стейкхолдерами, которые были несколько недель назад внесены НАПК в перечень международных спонсоров войны. Китай и так имеет пакеты акций в ключевых российских проектах, в частности, на Ямале, пытается зайти на Сахалин. Арктика — цена, которую Россия платит за те средства, которые Китай тратит на нее. Но для Китая содержать Россию — это копейки. Это вопрос содержания одной китайской провинции", — говорит Артур Харитонов.
Реакция мира на сближение РФ и Китая
Сейчас эксперты говорят, что западные союзники ожидают официальные документы, а также данные разведки, о чем именно договорятся в Пекине. Потому что заранее иногда трудно предсказать. Для этого диктаторы и путешествуют, говорят за закрытыми дверями, подписывают тайные соглашения.
Вероятно, речь пойдет о провальных с точки зрения результата нескольких раундах переговоров Китая с США и дальнейших планах.
"Президент США Джо Байден будет ожидать решения Си Цзиньпина относительно его визита на саммите АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Сан-Франциско в ноябре. Именно там должна определяться геополитическая конъюнктура на 2024 год: где Китай воюет с США, а где — нет. Если китайский лидер не прилетит, это плохая история, которая означает, что мир будет входить в фазу еще большего хаоса, — убежден Артур Харитонов, — После этого должны состояться еще два саммита, на которых возможно присутствие Китая, и где можно будет о чем-то договориться с Си Цзиньпином. В частности, речь идет о саммите, который Южная Корея предложила Японии и Китаю провести в декабре".
Однако сейчас все указывает на то, что тенденции негативные: Россия и Китай находят общий язык. Причем это не произошло сейчас, или полгода назад. Речь идет о системных шагах, которые делались с 24 февраля 2022 года, или даже раньше.
"И об этих переговорах мы всегда догадывались, — говорит Артур Харитонов, — Если бы не Китай, то Украина уже давно победила бы Россию. Но к сожалению мы ведем войну с китайскими деньгами. Китай готов тратить любые средства, лишь бы удержать Россию на плаву".
Поэтому результаты переговоров в Пекине 17-18 октября можно будет увидеть через несколько месяцев.
Но если предположить, что Путину и Си не удастся договориться, что мало вероятно, тогда Китай будет более взвешен в агрессивных шагах в адрес США.
"Временно. Китай глобально готовится к войне и реальным наступательным действиям. Он готовит свою армию — его интересует господство в Тихом океане. Поэтому США делает достаточно конкретные шаги по сдерживанию, например, водит санкции на полупроводники, не желая, чтобы Китай получил больше военного потенциала".Важно