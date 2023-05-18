Тайный визит Ли Хуэя. Как Пекин запускает процесс мирных переговоров в Украине

Визит в Украину спецпредставителя Китая по мирному урегулированию Ли Хуэя прошел совсем не замеченным. Китайский дипломат избрал непубличный формат встреч в Украине и не общался с прессой. Фокус узнавал, что означает такое поведение и чего ждать Киеву от этого визита.

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Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй, 16-17 мая находившийся в Украине, завершает свой визит. Поездка состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и Председателя КНР Си Цзиньпина 26 апреля. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины.

Известно, что в ходе визита китайский политик провел встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии. Кулеба отметил важность участия Китая в реализации Формулы мира президента Украины, Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других важных международных усилий. Других деталей не сообщается. Как и позиции и официальных заявлений китайской стороны. О встрече китайского дипломата с президентом Зеленским тоже ничего не сообщается.

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Отметим, что Ли Хуэй это первый высокопоставленный чиновник КНР, который посетил Украину с начала полномасштабной войны. Никакой информации о программе визита, запланированных встречах не сообщалось. Более того, о его приезде стало известно из сообщений западных СМИ 16 мая. В тот же день представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что ждут Ли Хуэя в пятницу, после окончания визита в Украину.

Кто такой Ли Хуэй

Китайский дипломат долгие годы работал в Москве, сначала в должности первого секретаря посольства КНР в СССР, а затем посла КНР в Российской Федерации. Эту должность он занимал десять лет, за что получил из рук российского президента Владимира Путина благодарность "За укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и Китаем" и "Орден Дружбы". В 2019 году Ли Хуэя был назначен специальным представителем правительства КНР по делам Евразии, а с 26 апреля 2023 года он представитель КНР по урегулированию "украинского кризиса".

Чего ждать от визита Ли Хуэя

Информация от официальных источников о программе визита в Украину, а также в Польшу, Францию и Германию отсутствует. Также ничего не пишет даже китайская пресса. Так издание Global Times, связанное с Компартией Китая в преддверии визита, сообщило, что основной миссией визита будет изучение и информирование о требованиях и мнениях этих основных заинтересованных сторон. Известно, что после Украины Ли Хуэй отправится в Варшаву, а затем — в Париж и Берлин. Уже потом заключительный визит в Россию, об этом тоже известно, даже называются сроки к концу текущего месяца.

Китайский дипломат дважды получал награды лично из рук Путина Фото: kremlin.ru

"Мы ничего не знаем о визите, никаких заявлений от украинского или китайского правительств, никаких сообщений. Единственное, что известно, что он прибыл в Украину, где обсуждает зерновое соглашение. И то, это по информации Bloomberg. Мы не привыкли к такой нетранспарентности, если не сообщаются никакие детали, нет фото и новостей. Вероятно, это все по запросу со стороны Компартии КНР. Не забывайте, что в стране действует цензура и свобода слова понимается по своему", — рассказывает Фокусу президент общественной организации Либерально-демократическая Лига Украины Артур Харитонов.

Директор Института мировой политики Евгений Магда уверен, что этот визит, несмотря на его анонс на высоком уровне, не будет иметь никаких деталей и резонансных заявлений. Ли Хуэй приехал собирать информацию, изучать настроения и мысли, потому и действует непублично.

"Нужно понимать, что он и лицо, которое не будет сейчас ничего комментировать от своего имени. По итогам такого сбора информации в Украине и других странах Европы Пекин будет принимать свое решение, как ему действовать дальше", — объясняет Фокусу.

Почему Китай активизировался на дипломатической арене

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что не стоит ожидать от визита Ли Хуэя каких-либо важных решений или заявлений. Именно поэтому его визит и не освещался подробно в СМИ. Эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская предполагает, что такая таинственность еще может быть вызвана факторами безопасности. Напомним, в преддверии визита китайского дипломата Киев подвергся массированной ракетной атаке со стороны РФ. По ее словам, МИД Китая сказал, что будет предоставлять информацию постепенно, но ожидать чего больше пресс-релиза с общими фразами не стоит.

В марте 2023 года лидер Китая Си Цзиньпин лично посетил Москву, после чего активизировал свою дипломатию. Фото: National interest

"Мы не должны ничего ожидать, китайская дипломатия очень скрыта и довольно формальная, официальные ведомства дают мало информации. Это начало политических консультаций, этакий долгий марафон политического диалога от Китая. По моему мнению, там также нет каких-то ожиданий от этого визита. Пекин запустил процесс и будет наблюдать", — говорит Фокусу Плаксиенко-Бутырская.

В свою очередь Артур Харитонов говорит, что на встрече с Ли Хуэем, Украину, скорее всего, снова подталкивали к выполнению китайского мирного плана и обсуждали зерновое соглашение, поскольку Китай имеет там свой экономический интерес.

"Нужно акцентироваться именно на Украине, ведь впереди еще визиты в Варшаву, Париж и Берлин, а в заключение в Москву. Именно там Пекин будет делать для себя определенные выводы из того, что собрал", — отмечает эксперт.

По словам Плаксиенко-Бутырской, китайские гонцы уже были в Европе, собирали информацию, изучали настроения. ЕС политически неоднороден, поэтому Пекин также ищет тех, через кого можно будет проталкивать тему мирных переговоров Украины с Россией. По ее мнению, вся эта активность китайской дипломатии может быть связана со скандалом, в который попал посол Китая во Франции Лу Шае. Напомним, дипломат подверг сомнению суверенитет стран, вышедших из Советского Союза, и усомнился в принадлежности Крыма Украине. Впоследствии посольство заявило, что не поддерживает слова дипломата, которые являются его личным мнением. А через несколько дней состоялся звонок Си Цзиньпина в Зеленский.

"После визита Си в Путин китайская дипломатическая активность несколько затихла, если бы посол не сделал свое скандальное заявление. Собственно, возможно, для того, чтобы потушить пожар скандала и пришлось организовывать Зеленскому звонок и активизировать дипломатическую деятельность", — сказала она.

Эксперты подчеркивают, что Пекин держит руку на пульсе ситуации, потому что хочет участвовать в послевоенных переговорах, вопросах глобальной безопасности, судьбе РФ.

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