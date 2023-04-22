Крым был российским: дипломат КНР оскандалился словами о бывших республиках СССР

На слова китайского дипломата отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он высказал предположение, что у китайского коллеги есть пробелы в области географии.

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Посол КНР во Франции Лу Шайе высказал сомнение относительно легитимности суверенитета бывших республики, которые входили в состав СССР. Китайский дипломат заявил, что бывшие советские республики не имеют "эффективного статуса в международном праве", потому что нет соответствующего международного соглашения, которое бы ратифицировало их статус. Об этом сообщает французский телеканал LCI.

В ходе интервью французским журналистам он также поднял вопрос статуса Крыма и сказал, что вопрос аннексии РФ полуострова можно рассматривать двояко, поскольку он якобы изначально был российским.

Реакция дипломатов

На скандальные заявления Лу Шайе отреагировала украинская сторона, а также Министерство иностранных дел Эстонии. Так посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что у китайского дипломата, вероятно, пробелы в знаниях географии, а его позиция не совпадает с официальной позицией китайского руководства относительно ситуации в Украине.

"Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления противоречат позиции Пекина относительно усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН", — написал Омельченко в Twitter

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил корреспондентам Delfi, что его ведомство намерено вызвать китайского посла, чтобы получить разъяснения по поводу комментариев китайского высокопоставленного дипломата о суверенитете Эстонии и других стран бывшего СССР. По словам главы эстонского МИД, такие заявления со стороны дипломата КНР достойны сожаления и непонятны.

"Прискорбно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", — сказал он.

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Напомним, министры обороны России и Китая 18 апреля провели переговоры в Москве. По информации китайского ресурса Global Times стороны договорились о сотрудничестве в сфере стратегического вооружения и разработке систем раннего предупреждения о ракетном нападении.

Спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь 17 апреля заявил, что Китай готов сотрудничать с руководством РФ в поиске способов для урегулирования ситуации в Украине. По словам китайского дипломата, Пекин привержен содействию мирным переговорам и будет продолжать работать по этому вопросу с международным сообществом.