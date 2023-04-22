Крим був російським: дипломат КНР оскандалився словами про колишні республіки СРСР

На слова китайського дипломата відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. Він висловив припущення, що китайський колега має прогалини в галузі географії.

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Посол КНР у Франції Лу Шайє висловив сумнів щодо легітимності суверенітету колишніх республік, які входили до складу СРСР. Китайський дипломат заявив, що колишні радянські республіки не мають "ефективного статусу в міжнародному праві" тому, що немає відповідної міжнародної угоди, яка ратифікувала б їх статус. Про це повідомляє французький телеканал LCI.

Під час інтерв'ю французьким журналістам він також порушив питання статусу Криму і сказав, що питання анексії РФ півострова можна розглядати з двох боків, оскільки він нібито спочатку був російським.

Реакція дипломатів

На скандальні заяви Лу Шайє відреагувала українська сторона та Міністерство закордонних справ Естонії. Так, посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що у китайського дипломата, ймовірно, прогалини у знаннях географії, а його позиція не збігається з офіційною позицією китайського керівництва щодо ситуації в Україні.

"Або є очевидні проблеми з географією. Або такі заяви суперечать позиції Пекіна щодо зусиль по встановленню миру в Україні на основі міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", — написав Омельченко у Twitter.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив кореспондентам Delfi, що його відомство має намір викликати китайського посла, щоб отримати роз'яснення з приводу коментарів китайського високопоставленого дипломата про суверенітет Естонії та інших країн колишнього СРСР. За словами голови естонського МЗС, такі заяви з боку дипломата КНР варті жалю та незрозумілі.

"Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", — сказав він.

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Нагадаємо, міністри оборони Росії та Китаю 18 квітня провели переговори в Москві. За інформацією китайського ресурсу Global Times, сторони домовилися про співпрацю у сфері стратегічного озброєння та розробку систем раннього попередження про ракетний напад.

Спікер Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь 17 квітня заявив, що Китай готовий співпрацювати з керівництвом РФ у пошуку способів для врегулювання ситуації в Україні. За словами китайського дипломата, Пекін відданий сприянню мирним переговорам і продовжуватиме працювати над цим питанням із міжнародним співтовариством.