"Стратегічне партнерство": Китай хоче разом із РФ знайти вихід із "кризи в Україні"

У китайському МЗС нагадують, що Піднебесна продовжує виступати за ідею мирних переговорів між сторонами, що воюють. Це питання Пекін хоче обговорювати не лише з Москвою, а й із міжнародною спільнотою.

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Китай готовий співпрацювати з керівництвом Російської Федерації у пошуку способів для врегулювання війни в Україні. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, відповідаючи на питання про зміцнення зв'язків Пекіна з Москвою, передає видання "Укрінформ" 17 квітня.

За його словами, Китай нібито готовий розпочати стратегічне партнерство не лише з Росією, а й із міжнародною спільнотою. Все для того, щоб знайти політичне врегулювання "кризи в Україні", як кажуть у Пекіні.

"Китай готовий співпрацювати з Росією і просувати наше всеосяжне стратегічне партнерство координації для нової ери. Ми твердо віддані сприянню мирним переговорам і продовжуватимемо працювати з міжнародною спільнотою, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи в Україні", — заявив Ван Веньбінь про "послідовну та чітку позицію Китаю".

При цьому, якщо говорити про відносини Пекіна та Москви, то вони спрямовані нібито на відсутність альянсу та конфронтації. Територіальну цілісність України вони поважають, але засуджувати Росію за розпочату війну не збираються. При цьому Захід регулярно попереджає Китай про наслідки, якщо раптово розпочнеться військова допомога для окупантів.

Нагадаємо, 17 квітня секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що має великі сумніви в тому, що Китаю почав постачання озброєння для РФ. За його словами, у Пекіна немає мотивів, адже у разі появи озброєння китайського виробництва на фронті про це повідомлять світу і суспільству.