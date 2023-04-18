"Стратегическое партнерство": Китай хочет вместе с РФ найти выход из "кризиса в Украине"

В китайском МИД напоминают, что Поднебесная продолжает выступать за идею мирных переговоров между воюющими сторонами. Этот вопрос Пекин хочет обсуждать не только с Москвой, но и с международным сообществом.

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Китай готов сотрудничать с руководством Российской Федерации в поиске способов для урегулирования войны в Украине. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос об укреплении связей Пекина с Москвой, передает издание "Укринформ" 17 апреля.

По его словам, Китай якобы готов начать стратегическое партнерство не только с Россией, но и с международным сообществом. Все для того, чтобы найти политическое урегулирование "кризиса в Украине", как говорят в Пекине.

"Китай готов сотрудничать с Россией и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры. Мы твердо привержены содействию мирным переговорам и будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине", — заявил Ван Вэньбинь о "последовательной и четкой позиции Китая".

При этом, если говорить об отношениях Пекина и Москвы, то они направлены якобы на отсутствие альянса и конфронтации. Территориальную целостность Украины они уважают, но осуждать Российскую Федерацию за начатую войну не собираются. При этом, Запад регулярно предупреждает Китай о последствиях, если внезапно начнется военная помощь для оккупантов.

Напомним, 17 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у него большие сомнения в том, что Китая начал поставки вооружения для РФ. По его словам, у Пекина нет мотивов, ведь в случае появления вооружения китайского производства на фронте об этом сообщат миру и обществу.