"На фронте не видим": Данилов сомневается, что Китай поставляет вооружение РФ

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, причин предоставления оружия стране-агрессорке у КНР нет. Чиновник заверил, что в случае появления вооружения китайского производства на фронте об этом сообщат миру и обществу.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявление в The Washington Post, что обнародованные документы Пентагона свидетельствуют о договоренностях между Китаем и Россией по поставкам летального оружия. Чиновник отрицает использование захватчиками такого вооружения в войне на территории Украины. Об этом известно из материала "ТСН".

"Китайское вооружение мы сейчас на нашем фронте не видим", — заявил Данилов.

По его словам, в случае появления такого оружия Украина официально обратится в КНР с вопросом о причинах помощи стране-агрессорке и требованием ее прекратить. Секретарь СНБО напомнил, что использование россиянами иранских дронов не скрывали.

"Вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные стран, компоненты которых там были использованы", — напомнил Данилов.

По его словам, мотивов у КНР поставлять оружие российским захватчикам в Киеве не видят. В то же время, чиновник заверил, что Украина сразу проинформирует общество и мир, если это произойдет.

"Позиция Китая нейтральна: они не поддерживают ни одну, ни другую сторону. Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов по завершению войны, но они это называют несколько по-другому", — объяснил Данилов.

Он прокомментировал мирный план Китая. По его словам, Украина не согласна с определенными пунктами, но некоторые принимает. Предложения, касающиеся территориальной целостности и ООН Данилов считает полезными.

"Скоро у нас будет большой объем информации именно по этому вопросу", — пообещал секретарь СНБО.

Напомним, 13 апреля журналисты The Washington Post со ссылкой на обнародованные данные США написали, что Китай согласился "оказать смертоносную помощь" России.

Вчера, 16 апреля, президент РФ Владимир Путин встретился с министром обороны КНР Ли Шанфу. Китайский чиновник назвал отношения между странами "крепкими" и "устойчивыми".