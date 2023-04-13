Китай одобрил поставки авиации для РФ под видом гражданских товаров, — The Washington Post

В утечке Пентагона указано, что информация о помощи Пекина Москве появилась благодаря переговорам российской разведки, однако подтвердить их достоверность невозможно.

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Китай одобрил предоставление летательного оружия для Российской Федерации, о чем свидетельствует новая утечка Пентагона. Об этом сообщает портал The Washington Post в четверг, 13 апреля.

По информации, которая есть в секретных документах США, Пекин согласился "предоставить смертоносную помощь" Кремлю. Данные об этом у Вашингтона появились из перехвата переговоров российской разведки.

Стоит отметить, что этот разговор был в файле под грифом "Совершенно секретно" и о сделке сообщила Служба внешней разведки РФ (СВР), однако откуда у них эта информация — неизвестно.

Китай пытался сделать так, чтобы поставки сохранялись в тайне и вся военная техника должна была подаваться как товары гражданского пользования.

В отчете стоит дата 23 февраля 2023 года, однако никаких доказательств того, что это действительно произошло — пока что нет.

"Доклад проливает свет на то, что именно привело к череде публичных предупреждений о недопустимости вмешательства в конфликт, которые Вашингтон озвучивал Пекину с конца февраля", — говорится в сообщении.

В Аппарате директора Национальной разведки США, которые и подготовили этот отчет, не ответит на звонок с просьбой о комментарии.

"Мы не видели доказательств того, что Китай передал оружие или оказал летальную помощь России. Но мы по-прежнему обеспокоены и продолжаем внимательно следить за ситуацией", — заявил анонимный американский чиновник.

Напомним, 5 апреля в НАТО вновь призвали Китай не помогать РФ оружием. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, в Пекине осознают, что поставки военной помощи Кремлю были бы исторической ошибкой, поэтому не спешат с принятием решения.

3 марта СМИ сообщали, что в Китае разозлились на РФ из-за утечки данных о поставках китайского оружия. Взамен на поставки дронов и электронных компонентов Китай рассчитывает получить от РФ технологии для ракетного двигателя РД-180, который потенциально может присутствовать в баллистических ракетах.