В Китае разозлились на РФ из-за утечки данных о поставках китайского оружия, — СМИ

По данным журналистов, взамен на поставки дронов и электронных компонентов Китай рассчитывает получить от РФ технологии для ракетного двигателя РД-180, который потенциально может присутствовать в баллистических ракетах, и технологии для подводных лодок.

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В Китае были недовольным Кремлем из-за того, что обсуждения поставок оружия были перехвачены и опубликовали в США, об этом сообщает The Economist со ссылкой на представителя ЕС, знакомого с вопросом.

В КНР хотели, чтобы любая военная поддержка оставалась засекреченной, иначе это вредило бы образу нейтрального посредника и отношениям с США.

В свою очередь, представители ЕС Линда Томас-Гринфилд и Жозеп Боррель предупреждают, что поставки летального оружия станут "красной чертой". По словам Борреля, представитель Китая Ван И сообщил ему, что Пекин не будет поставлять оружие в РФ. Ван также заявлял, что Китай не поставляет оружие воюющим странам, хотя это обычная практика для Пекина.

В конце февраля немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российские силы вели переговоры с китайской компанией Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных дронов.

The Washington Post, в свою очередь, обнародовало сведения о переговорах о закупке боеприпасов.

По словам Лонни Хенли, экс-сотрудника разведывательного управления Пентагона, об объемах и качестве запасов китайских боеприпасов известно мало, но их бы определенно хватило, чтобы обеспечить ВС РФ и не допустить надвигающегося кризиса боеприпасов. Для положения на поле боя поставки из Китая могут иметь большое значение.

Китай — четвертый крупнейший поставщик оружия

Китай, как четвертый в мире экспортер вооружений, может склонить чашу весов в пользу РФ. 8 оружейных компаний Поднебесной входят в топ-100 мировых оружейных компаний, а семь из них — в топ-20, по информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Китай годами импортировал российские военные технологии, их подвергали обратному инжинирингу и пытались копировать. В период 2017-2021 гг. 81% оборонного импорта в Китай шел из России, в том числе и двигатели для новейших истребителей-невидимок.

Теперь у Пекина появилась возможность стать "относительно равным промышленным партнером для российской оборонной индустрии", считает Майкл Раска из Сингапурской школы международных исследований С.Раджаратнам.

Вместо того, чтобы отправлять готовые комплекты, Китай может помочь России обойти западные санкции, отправляя высокотехнологичные компоненты для дронов, крылатых ракет и других высокоточных вооружений. Взамен Китай может получить технологии для ракетного двигателя РД-180, который используется в космических кораблях и, потенциально, в баллистических ракетах. Технологии для подводных лодок и авиадвигатели также интересуют китайскую сторону.

Напомним, что Китай опережает Запад в гонке технологий и лидирует по 37 пунктам из 44.

Ранее Фокус сообщал, что AliExpress оставил россиян без дешевых дронов для ведения войны в Украине.