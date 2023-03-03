У Китаї розлютилися на РФ через витік даних про постачання китайської зброї, — ЗМІ

За даними журналістів, замість постачань дронів та електронних компонентів Китай розраховує отримати від РФ технології для ракетного двигуна РД-180, який потенційно може бути присутнім у балістичних ракетах, і технології для підводних човнів.

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У Китаї були незадоволеним Кремлем через те, що обговорення постачань зброї було перехоплено й опубліковано в США, про це повідомляє The Economist із посиланням на представника ЄС, знайомого з питанням.

У КНР хотіли, щоб будь-яка військова підтримка залишалася засекреченою, інакше це шкодило б образу нейтрального посередника та відносинам зі США.

Зі свого боку, представники ЄС Лінда Томас-Грінфілд та Жозеп Боррель попереджають, що постачання летальної зброї стануть "червоною рисою". За словами Борреля, представник Китаю Ван І повідомив йому, що Пекін не постачатиме зброю в РФ. Ван І також заявляв, що Китай не постачає зброю країнам, що воюють, хоча це звичайна практика для Пекіна.

Наприкінці лютого німецьке видання Der Spiegel повідомило, що російські сили вели переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо закупівлі 100 ударних дронів.

The Washington Post, зі свого боку, оприлюднило відомості про переговори про закупівлю боєприпасів.

За словами Лонні Хенлі, ексспівробітника розвідувального управління Пентагону, про обсяги і якість запасів китайських боєприпасів відомо мало, але їх би точно вистачило, щоб забезпечити ЗС РФ і не допустити кризи боєприпасів, що насувається. Для становища на полі бою постачання з Китаю може мати велике значення.

Китай — четвертий найбільший постачальник зброї

Китай як четвертий у світі експортер озброєнь може схилити шальки терезів на користь РФ. 8 збройових компаній Піднебесної входять до топ 100 світових збройових компаній, а сім із них — до топ 20, за інформацією Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Китай роками імпортував російські військові технології, їх піддавали зворотному інжинірингу та намагалися копіювати. У період 2017-2021 років 81% оборонного імпорту в Китай ішов із Росії, зокрема і двигуни нових винищувачів-невидимок.

Тепер у Пекіна з'явилася можливість стати "відносно рівним промисловим партнером для російської оборонної індустрії", вважає Майкл Раска із Сінгапурської школи міжнародних досліджень С. Раджаратнам.

Замість того, щоб відправляти готові комплекти, Китай може допомогти Росії обійти західні санкції, відправляючи високотехнологічні компоненти для дронів, крилатих ракет та інших високоточних озброєнь. Натомість Китай може отримати технології для ракетного двигуна РД-180, який використовується в космічних кораблях і потенційно балістичних ракетах. Технології для підводних човнів та авіадвигуни також цікавлять китайську сторону.

Нагадаємо, що Китай випереджає Захід у гонці технологій і лідирує по 37 пунктах із 44.

Раніше Фокус повідомляв, що AliExpress залишив росіян без дешевих дронів для ведення війни в Україні.