"На фронті не бачимо": Данілов сумнівається, що Китай постачає озброєння РФ

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, причин надавати зброю країні-агресорці у КНР немає. Посадовець завірив, що в разі появи озброєння китайського виробництва на фронті про це повідомлять світу та суспільству.

Related video

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував заяву у The Washington Post, що оприлюднені документи Пентагону свідчать про домовленості між Китаєм та Росією щодо постачання летальної зброї. Посадовець заперечив використання загарбниками такого озброєння у війні на території України. Про це відомо з матеріалу "ТСН".

"Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо", — заявив Данілов.

За його словами, у разі появи такої зброї Україна офіційно звернеться до КНР з питанням щодо причин допомоги країні-агресорці та вимогою її припинити. Секретар РНБО нагадав, що використання росіянами іранських дронів не приховували.

"Ви пам’ятаєте, коли з’явилися іранські ударні безпілотники, ми одразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані", — нагадав Данілов.

За його словами, мотивів у КНР постачати зброю російським загарбникам у Києві не бачать. Водночас посадовець завірив, що Україна одразу проінформує суспільство та світ, якщо це станеться.

"Позиція Китаю нейтральна: вони не підтримують ні одну, ні іншу сторону. Вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни, але вони це називають дещо по-іншому", — пояснив Данілов.

Він прокоментував "мирний план" Китаю. За його словами, Україна не погоджується з певними пунктами, але деякі приймає. Пропозиції, що стосувались територіальної цілісності та ООН, Данілов вважає корисними.

"Скоро ми будемо мати великий обсяг інформації саме по цьому питанню", — пообіцяв секретар РНБО.

Нагадаємо, 13 квітня журналісти The Washington Post з посиланням на оприлюднені дані США написали, що Китай погодився "надати смертоносну допомогу" Росії.

Вчора, 16 квітня, президент РФ Володимир Путін зустрівся з міністром оборони КНР Лі Шанфу. Китайський посадовець назвав відносини між країнами "міцними" та "стійкими".