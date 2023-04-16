До Росії з візитом прибув міністр оборони Китаю: що обговорювали Путін та Шанфу

Очільник китайського Міноборони перед рукостисканням віддав російському президентові честь і зазначив, що в Москви та Пекіна "дуже міцні відносини, які переважають союзи часів холодної війни".

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До Росії з візитом прибув міністр оборони КНР Лі Шанфу. З ним зустрівся президент РФ Володимир Путін. Про це повідомляє російський телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Президент країни-агресорки провів із ним робочу зустріч.

Як заявив член Держради КНР і міністр оборони країни Лі Шанфу, стосунки Росії та Китаю останнім часом покращилися.

"У нас дуже міцні відносини. Вони переважають військово-політичні союзи часів "холодної війни", будуються на принципах неприєднання, непротивоборства третьої сторони. Вони дуже стійкі. Вони зміцнюються з кожним днем. У цьому відіграє ключову роль дипломатія лідерів. Ви встановлюєте стратегічні цілі для нашого розвитку. Ваша особиста дружба з головою КНР відіграє велику роль у цьому", — сказав Лі Шанфу.

Він додав, що відносини між РФ і КНР та їхніми збройними силами нараховують понад 70 років.

Нагадаємо, що соцмережі висміяли візит Путіна на великоднє богослужіння. Користувачі соцмереж помітили лицемірство президента РФ і наголошували на повній відсутності справжньої віри як у Путіна, так і в служителів Російської православної церкви.

Раніше в Канаді заявили, що підтримують Міжнародний кримінальний суд і задоволені ордером на арешт Путіна. За словами пані посла Канади в Україні Лариси Ґаладзи, це покаже, що судова інстанція здатна працювати у швидкому темпі, а також зосереджується на справді важливому аспекті війни Росії проти України.