Зі слів Лариси Ґалазди, особи, які вчинили злочини в Україні, повинні понести відповідальність. Тому вона впевнена, що "ми побачимо більше від МКС".

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Канада підтримує Міжнародний кримінальний суд і реалізує роботу з переслідування міжнародних злочинів у всьому світі, зокрема й в Україні. Про це Лариса Ґаладза, пані посол Канади в Україні, повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що в Канаді будуть задоволені ордером на арешт Володимира Путіна, президента РФ. За її словами, це покаже, що судова інстанція здатна працювати у швидкому темпі, а також зосереджується на справді важливому аспекті війни Росії проти України — наслідках для дітей.

"Безумовно, я глибоко вірю, що є можливість притягнути Путіна до відповідальності", – заявила Лариса Ґаладза.

Представниця дипломатичної місії додала, що всі, хто вчинив злочини в Україні, повинні відповідати. Одер на арешт, на її думку, впливає на їхню здатність подорожувати, брати участь у міжнародній системі. Наразі Міжнародний кримінальний суд працює як в Україні, так і в Гаазі.

"Я очікую, що ми побачимо більше від МКС", — заявила вона.

Лариса Ґаладза долала, що очікує побачити більше від роботи міжнародної судової інстанції.

У п'ятницю, 24 березня, представники федерального Міністерства юстиції Австрії підтвердили, що країна заарештує та видасть Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо той прибуде на територію держави. Представники відомства зазначили, що ніхто не стоїть над законом, а це означає, що кожен злочин має бути повністю розслідуваний. Безкарності не має бути.

У МЗС Угорщини 4 квітня назвали ордер на арешт Путіна символічним, оскільки він наче не наближає завершення війни. У Будапешті не мають наміру затримувати очільника Кремля. Угорщина, за словами дипломатів, зосереджена на допомозі українським дітям, тому наче не має наміру брати участі у відповідних процесах. Держава прагне, щоб неповнолітні українці, які відвідують угорські державні школи, почувалися комфортно.