За підозрою в шахрайстві: суд відправив ексвійськового і видавця Влада Сорда під домашній арешт, — ЗМІ

Сорд заявляє про тиск "народних депутатів" на слідство, однак мірою запобіжного заходу залишився задоволеним попри прохання прокуратури відправити його в СІЗО.

Печерський районний суд Києва відправив ексвійськовослужбовця та видавця Владислава Стафійчука-Гранецького (відомого як Влад Сорд) під нічний домашній арешт з носінням електронного браслета до 13 січня 2025 року. Про це повідомляє видання Watchers з посиланням на джерела.

ЗМІ пише, що Сорда підозрюють у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч.3 ст. 190 КК України). Прокуратура просила обрати тримання під вартою у вигляді міри запобіжного заходу, однак суд не підтримав таке клопотання сторони обвинувачення. У Офісі генерального прокурора повідомили журналістам, що будуть подавати апеляційну скаргу на це рішення.

Сам Сорд пізніше прокоментував свою міру запобіжного заходу та повідомив, що "певні депутати тисли на слідчих".

"Прекрасно, рухаємось далі. [..] Енівей, в наступних відосах буде більше конкретики, поки я просто насолоджуюсь першою згодою зі здоровим глуздом у правовому полі", — написав Влад Сорд у своєму профілі в Х.

Нагадаємо, 16 листопада Фокус писав, що Сорду вручили підозру у привласненні грошей зі збору. За даними слідства, військовий оголосив збір на міномети й частину коштів з донатів залишив собі. Сам Влад Сорд заявив, що доводитиме свою невинуватість в суді.

Також ми писали, що у 2021 році Влада Сорда затримали під час мітингу під Офісом президента. Його підозрювали в битті вікон та помістили під домашній арешт. Повідомлялось, що раніше добровольця притягували до відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.