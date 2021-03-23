Протести під ОП: підозрюваного в битті вікон ветерана АТО відправили під домашній арешт (відео)

Подібне рішення, на думку прокурора, допоможе уникнути можливого тиску на свідків і знищення доказів.

Затриманого під час мітингу під Офісом президента ветерана АТО Владислава Сорда, якого підозрюють в битті вікон будівлі, помістили під домашній арешт. Про це йдеться в Telegram-каналі націоналістичного руху "Гонор".

"Громадське" повідомляє, що прокурор просив відправити Сорда саме під цілодобовий домашній арешт. За його словами, існують ризики тиску на свідків, а також можливість знищення підозрюваним доказів — відеозаписів і листувань.

Зі свого боку, адвокат ветерана АТО Дмитро Мазурок заявив, що закінчився термін обрання запобіжного заходу, а також те, що його підзахисний не може впливати на свідків, оскільки всі вони — співробітники поліції. Захист Сорда подаватиме апеляцію на вирок.

За даними слідства, Сорд прийшов на акцію протесту із заздалегідь підготовленою зброєю — складаним ножем, а пізніше, розбив скло будівлі Офісу президента.

Сам підозрюваний не сказав, чи справді він вибивав вікна, послався на рекомендацію адвоката. Він підтвердив, що був на мітингу і сказав, що не ховатиметься від слідства, оскільки він публічна людина.

Після засідання суду, Сорд показав шрами на руках і повідомив, що був радий домашньому арешту, оскільки зможе продовжувати свою видавничу діяльність.

Влад Сорд — ветеран АТО, воював у рядах Правого сектора і батальйону Азов, а з 15 жовтня 2015 року — за контрактом у складі 93-ї ОМБр ЗСУ. Автор поетичних книг "Трансгрес(і)я", "+++" (Три плюса) і збірника військово-містичних розповідей "Безодня". Затриманий є засновником видавництва "Будинок Химер", яке друкує виключно українських авторів. Саме його затримала поліція, коли він бив вікна будівлі Офісу президента. За даними поліції, він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Протестувальники вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Нанесений збиток оцінюється в 2 млн гривень.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував у Facebook відео, складене з фрагментів записів, зроблених під час акції, що відбулася 20 березня біля будівлі Офісу президента. У титрах на відео вказані імена людей, яких поліція упізнала серед тих, хто розбивав скло на дверях, підпалював їх, розписував будівлю фарбою, — тобто завдавав шкоди державному майну.

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецький-Стафійчук "Сорд". Зі свого боку, один з організаторів мітингу, лідер руху "Гонор", Сергій Філімонов заявив, що під будівлею готувався перфоманс, але "вікна розбивати не планували".

Радник голови ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненка.