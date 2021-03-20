Советник главы ОП рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко

Михаил Подоляк считает, что сторонники Сергея Стерненко перешли грань между протестом и вандализмом.

Участники акции уже не смогут исправить последствия своих агрессивных действий на Банковой. Об этом советник Офиса президента Михаила Подоляка заявил журналистам, его слова передает издание "Страна".

Чиновник отметил, что возле ОП часто проходят акции, но большинство из них заканчиваются мирно и без разрушений. Он считает, что сторонники Сергея Стерненко проявили неуважение к демократическому обществу и сути протестов.

"Увидели мы, скорее, безусловное намерение спровоцировать какое-то дикое насилие, безусловное намерение спровоцировать агрессию со стороны полиции, очевидное намерение оставить после себя какие-то вызывающие разрушения", — отметил Михаил Подоляк.

[ + – ] Советник Офиса президента Михаила Подоляка Фото: Facebook/Михаил Подоляк

Он выразил мнение, что активистам не хватает общественного внимания, поэтому они решили заявить о себе "избиением окон" и "дракой с вывесками" у здания Офиса президента. При этом агрессивное поведение может испортить репутацию протестовавших в глазах широкой общественности.

"Разбитые стекла в окнах поменяют, надписи со стен – смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь", — подытожил Подоляк.

В день рождения Сергея Стерненко его сторонники провели митинг возле ОП и нанесли значительный ущерб зданию. Демонстранты облили краской и обрисовали стены надписями, выбили стекла на двери, пытались сжечь табличку "Президент Украины". Они требовали освободить Сергея Стерненко, Андрея Антоненко "и других политзаключенных", а также отправить в отставку Ирину Венедиктову и Арсена Авакова.

Сотрудники полиции пытались оттеснить митингующих, но отступили, когда в них полетели файеры. Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал происходящее "хулиганством" и заявил, что некоторые активисты пытались спровоцировать правоохранителей на столкновение. Он добавил, что всех нарушителей закона привлекут к ответственности.

23 февраля на Банковой в Киеве прошла первая акция в поддержку Стерненко, которого осудили за похищение одесского депутата. Тогда правоохранителли перекрыли дорогу и не пустили протестующих к Офису президента.