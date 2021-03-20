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Политика Дело Стерненко: митинг в поддержку осужденного

На акции в поддержку Стерненко пытались поджечь вывеску Офиса президента (фото, видео)

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акция, сторонники, стерненко, киев, 20 марта, фото, офис президента, одесса

Полиция практически не противостояла действиям протестующих, которые нанесли административному зданию существенный ущерб.

В Киеве возле Офиса президента (ОП) прошла акция в поддержку осужденного общественного деятеля Сергея Стерненко. Акцию устроили в день его 26-летия.

Несколько сотен участников акции собрались около 19 часов у здания ОП. На зданиях и заборах они расклеили много плакатов со словами "Свободу патриотам" "Не слышишь? Увидишь!", "Все мы случайные прохожие" и т.п.

акция, сторонники, стерненко, киев, 20 марта, фото
Фото: "Слово и Дело"

Во время акции облили здание ОП красной краской, обрисовали его стены надписями "Свободу Стерненко", "Аваков – черт" и др. Выбили стекла на дверях. Газовыми горелками попытались поджечь табличку "Президент Украины", установленную на здании.

Полиция хотела оттеснить протестующих от входа в ОП, но те начали бросать в полицейских файеры, и правоохранители отступили. 

акция, сторонники, стерненко, киев, 20 марта, фото

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что то, что происходит у Офиса президента, – это не мирный митинг, а хулиганство. А также объяснил, почему полиция не реагирует на действия протестующих. 

"Определенные лица из числа митингующих хотят спровоцировать полицию на применение силы. Мы понимаем это, и потому просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности", – заявил замминистра.

акция, сторонники, стерненко, киев, 20 марта, фото
акция, сторонники, стерненко, киев, 20 марта, фото

В конце акции ее организаторы выдвинули свои требования к власти:

  • освободить Стерненко;
  • освободить Андрея Антоненко "и других политзаключенных";
  • наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, замглавы Администрации президента при Януковиче, "который сейчас, через заместителей руководителя ОП Олега Татарова и Андрея Смирнова фактически руководит судебной системой в Украине";
  • отправить в отставку генпрокурора Ирину Венедиктову;
  • отправить в отставку министра МВД Арсена Авакова.

Около 20:30 организаторы акции заявили, что она закончилась. 

Сторонники Стерненко также собрались под СИЗО в Одессе. Акция собрала около двух десятков человек. По словам ее организаторов, большинство одесситов, которые хотели поддержать Стерненко, поехали на акцию в Киев. 

акция, сторонники, стерненко, одесса, 20 марта, фото

Участники митинга выстроились у входа в следственный изолятор с транспарантами в руках и скандировали "Стерненко – волю" и обзывали Авакова. Любой желающий мог высказаться в свободный микрофон.

Акция в Одессе завершилась поджиганием файеров и исполнением государственного гимна.

акция, сторонники, стерненко, одесса, 20 марта, фото

Олег Сенцов, который ранее призывал к участию в акции, в Facebook под фотографией обожженной и исписанной вывески "Президент Украины" написал: "Краткий и неприятный итог дня".

Напомним, 8 марта в Конче-Заспе возле резиденции Владимира Зеленского прошла акция в поддержку Стерненко.

Предыдущая акция сторонников Стерненко прошла 27 февраля у здания Офиса президента на ул. Банковой в центре Киева. Затем протестующие провели акцию у здания Офиса генерального прокурора, забросав здание фаерами и петардами. Они требовали освободить Стерненко в течение 7 дней и обновить судебную систему, а в случае невыполнения властью требований протестующие огласили со вторника 9 марта бессрочную акцию протеста.

23 февраля на Банковой в Киеве прошла первая акция в поддержку Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение одесского депутата. Митингующие хотели пройти к зданию Офиса президента, однако правоохранители перекрыли подходы к нему.