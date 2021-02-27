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Украина Дело Стерненко: митинг в поддержку осужденного

Под зданием ОП началась новая акция в поддержку Стерненко (фото, видео)

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Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев
Фото: Фокус | Протест на Банковой

В начале акции на Банковой присутствовали 200-300 человек, а рядом стоят пять "автозаков" и несколько машин "скорой помощи".

В субботу, 27 февраля, сторонники бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, осужденного за похищение человека, собираются на Банковой на новую акцию протеста.

Как сообщает корреспондент Фокуса, находящийся на месте событий, требование протестующих – незамедлительное освобождение Стерненко. Также собравшиеся обещают протесты и в других регионах Украины.

Полицейского кордона сегодня нет, митингующие имеют возможность перемещаться свободно. Наш корреспондент насчитал порядка пяти больших "автозаков" и несколько карет "скорой помощи".

Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев
Акция в поддержку Стерненко
Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев
Акция в поддержку Стерненко
Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев
Акция в поддержку Стерненко
Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев
Акция в поддержку Стерненко
Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев
Акция в поддержку Стерненко
Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев
Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев
Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев
Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев
Стерненко, сторонники, митинг, протест, Банковая, Киев

В акции протеста принимает участие и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

На вопрос корреспондента Фокуса о требованиях митингующих, он ответил, что кроме освобождения Стерненко, собравшиеся будут требовать от власти незамедлительного проведения судебной реформы.

"Будем требовать сегодня в конце акции под Офисом президента реформу судебной системы и справедливого расследования дела Стерненко", – сказал он.

Акция в поддержку Стерненко

Напомним, 23 февраля в 20:00 на улице Банковой в Киеве прошла акция в поддержку бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение депутата Одесского горсовета. Митингующие хотели пройти к зданию Офиса президента Владимира Зеленского, однако правоохранители перекрыли подходы к нему.

Отметим, акция в поддержку Стерненко проходила также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах акции начались в разное время.

23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.