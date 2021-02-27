Под зданием ОП началась новая акция в поддержку Стерненко (фото, видео)

В начале акции на Банковой присутствовали 200-300 человек, а рядом стоят пять "автозаков" и несколько машин "скорой помощи".

В субботу, 27 февраля, сторонники бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, осужденного за похищение человека, собираются на Банковой на новую акцию протеста.

Как сообщает корреспондент Фокуса, находящийся на месте событий, требование протестующих – незамедлительное освобождение Стерненко. Также собравшиеся обещают протесты и в других регионах Украины.

Полицейского кордона сегодня нет, митингующие имеют возможность перемещаться свободно. Наш корреспондент насчитал порядка пяти больших "автозаков" и несколько карет "скорой помощи".

[ + – ] Акция в поддержку Стерненко [ + – ] Акция в поддержку Стерненко [ + – ] Акция в поддержку Стерненко [ + – ] Акция в поддержку Стерненко [ + – ] Акция в поддержку Стерненко

В акции протеста принимает участие и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

На вопрос корреспондента Фокуса о требованиях митингующих, он ответил, что кроме освобождения Стерненко, собравшиеся будут требовать от власти незамедлительного проведения судебной реформы.

"Будем требовать сегодня в конце акции под Офисом президента реформу судебной системы и справедливого расследования дела Стерненко", – сказал он.

[ + – ] Акция в поддержку Стерненко

Напомним, 23 февраля в 20:00 на улице Банковой в Киеве прошла акция в поддержку бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение депутата Одесского горсовета. Митингующие хотели пройти к зданию Офиса президента Владимира Зеленского, однако правоохранители перекрыли подходы к нему.

Отметим, акция в поддержку Стерненко проходила также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах акции начались в разное время.

23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.