Під будівлею ОП почалася нова акція на підтримку Стерненка (фото, відео)

На початку акції на Банковій були присутні 200-300 осіб, а поруч стоять пʼять "автозаків" й кілька машин "швидкої допомоги".

У суботу, 27 лютого, прихильники Сергія Стерненка, засудженого за викрадення людини, збираються на Банковій на нову акцію протесту.

Як повідомляє кореспондент Фокуса, що знаходиться на місці подій, вимога протестуючих — негайне звільнення Стерненка. Також присутні обіцяють протести і в інших регіонах України.

Поліцейського кордону сьогодні немає, мітингувальники мають можливість переміщатися вільно. Наш кореспондент нарахував близько п'яти великих "автозаків" і кілька карет "швидкої допомоги".

[ + – ] Акція на підтримку Стерненко [ + – ] Акція на підтримку Стерненко [ + – ] Акція на підтримку Стерненко [ + – ] Акція на підтримку Стерненко [ + – ] Акція на підтримку Стерненко

В акції протесту беруть участь і глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

На запитання кореспондента Фокуса про вимоги мітингувальників, він відповів, що крім звільнення Стерненка, люди, які зібралися вимагатимуть від влади негайного проведення судової реформи.

"Будемо вимагати сьогодні в кінці акції під Офісом президента реформу судової системи та справедливого розслідування справи Стерненка", — сказав він.

[ + – ] Акція на підтримку Стерненка

Нагадаємо, 23 лютого о 20:00 на вулиці Банковій в Києві почалася акція на підтримку колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення депутата Одеської міськради. Мітингувальники хотіли пройти до будівлі Офісу президента Володимира Зеленського, однак правоохоронці перекрили підходи до нього.

Відзначимо, акція на підтримку Стерненка проходила також у Харкові та більш, ніж в 20 містах України, в Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) і Іспанії (Малага). У різних містах акції почалися в різний час.

23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.