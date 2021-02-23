"Голос" анонсировал сбор подписей за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко (видео)

Член депутатской фракции Ярослав Юрчишин заявил, что генпрокурор спровоцировала политическое решение и не вправе занимать свою должность.

Член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил о начале сбора подписей за отставку генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой после объявления приговора Сергею Стерненко.

Об этом народный депутат сообщил в Facebook.

"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой! Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненко, не вправе занимать должность генерального прокурора", – говорится в сообщении.

Он добавил, что решение судьи было политически мотивированным, и ответственные за позорный приговор обязательно понесут ответственность.

"А судья, на крючке у правоохранительной системы, который отпускал директора базы "Виктория" после пожара с погибшими, намеренно выбран только для зачитывания политически мотивированного решения. Поэтому, будет апелляция, будет увольнение Венедиктовой. А Труханов, Татаров, Портнов и другие, ответственные за этот позорный приговор, еще обязательно понесут ответственность", – говорится в сообщении.

Юрчишин также заявил, что причина вынесения приговора Стерненко заключается в том, что он критиковал пророссийские партии.

"Виноват в этом деле не Сергей Стерненко, который боролся за Украину… Одна из причин приговора это то, что Стерненко критиковал пророссийские партии – судья это прямо зачитал в приговоре", – сказал Юрчишин.

Напомним, Сергея Стерненко суд приговорил к 7 годам и трем месяцам лишения свободы, также у него конфискуют половину имущества.

Под зданием одесского суда, где был вынесен приговор, произошли стычки с правоохранителями. Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Протестующие блокировали выход и выезд из суда.

Стерненко, по словам его адвоката Маси Найема, обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).

По данным правоохранителей, осенью 2015 года похитители во главе со Стерненко держали депутата одесского районного совета Сергея Щербича в офисе "Правого сектора", на улице Жуковского в Одессе. Потерпевший заявляет, что его там запугивали и избивали, а после – выбросили возле Суворовского суда Одессы. Согласно показаниям Щербича, его связали, избивали дубинкой, давили ему пальцы плоскогубцами, а также разряжали в него травматический пистолет: в спину и в ноги.

Также в отношении Стерненко заведено уголовное дело, касающееся смертельного ранения Ивана Кузнецова, которое на данный момент предварительно классифицируется, как убийство при самообороне.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по части первой статьи 115 ("убийство") и части второй статьи 263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса Украины. Недавно Стерненко отпустили на поруки по указанному делу.