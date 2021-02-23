Приговор Стерненко: под судом произошли столкновения (трансляция)

Протестующие блокируют выход из суда и заблокировали выезд.

Под одесским судом, где был вынесен приговор бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, произошли стычки с правоохранителями. Об этом сообщает РБК-Украина.

Издание сообщает, что столкновения произошли на заднем выходе из суда. Протестующие блокируют выход из суда и заблокировали выезд.

Напомним, приморский районный суд города Одессы осудил Сергея Стерненко на семь лет за похищение человека. Его приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы.

По данным полиции, осенью 2015-го похитители во главе со Стерненко держали депутата одесского районного совета Сергея Щербича в офисе "Правого сектора", на улице Жуковского в Одессе. Потерпевший заявляет, что его там запугивали и избивали, а после – выбросили возле Суворовского суда Одессы. Согласно показаниям Щербича, его связали, избивали дубинкой, давили ему пальцы плоскогубцами, а также разряжали в него травматический пистолет: в спину и в ноги.

Против Стерненко также заведено уголовное дело, касающееся факта смертельного ранения Ивана Кузнецова, которое на данный момент предварительно классифицируется, как убийство при самообороне.

Напомним, 11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по части первой статьи 115 ("убийство") и части второй статьи 263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса Украины. Недавно Стерненко был отпущен на поруки по указанному делу.