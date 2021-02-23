"Голос" анонсував збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку (відео)

Член депутатської фракції Ярослав Юрчишин заявив, що генпрокурор спровокувала політичне рішення і не має права займати свою посаду.

Член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявив про початок збору підписів за відставку генерального прокурора України Ірини Венедіктової після оголошення вироку Сергію Стерненку.

Про це народний депутат повідомив у Facebook.

"Починаємо з колегами збір підписів за відставку Ірини Венедіктової! Людина, яка спровокувала політичне рішення і вирок Сергію Стерненку, не має права обіймати посаду генерального прокурора", — йдеться в повідомленні.

Він додав, що рішення судді було політично мотивованим, і відповідальні за ганебний вирок обовʼязково понесуть відповідальність.

"А суддя, на гачку в правоохоронної системи, який відпускав директора бази "Вікторія" після пожежі із загиблими, навмисно обрав тільки для зачитування політично мотивованого рішення. Тому буде апеляція, буде звільнення Венедіктової. А Труханів, Татарів, Портнов та інші, відповідальні за цей ганебний вирок, ще обовʼязково понесуть відповідальність", — йдеться в повідомленні.

Юрчишин також заявив, що причина винесення вироку Стерненку полягає в тому, що він критикував проросійські партії.

"Винен у цій справі не Сергій Стерненко, який боровся за Україну … Одна з причин вироку це те, що Стерненко критикував проросійські партії — суддя це прямо зачитав у вироку", — сказав Юрчишин.

Нагадаємо: Сергія Стерненка суд засудив до 7 років і трьох місяців позбавлення свободи, також у нього конфіскують половину майна.

Під будівлею одеського суду, де було винесено вирок, відбулися сутички з правоохоронцями. Зіткнення відбулися на задньому виході із суду. Протестувальники блокували вихід і виїзд із суду.

Стерненка, за словами його адвоката Масі Найєма, звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством), ч. 1 ст. 263 КК України (носіння вогнепальної зброї).

За даними правоохоронців, восени 2015 року викрадачі на чолі зі Стерненком тримали депутата одеської районної ради Сергія Щербича в офісі "Правого сектора", на вулиці Жуковського в Одесі. Потерпілий заявляє, що його там залякували і били, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси. Згідно зі свідченнями Щербича, його звʼязали, били палицею, тиснули йому пальці плоскогубцями, а також розряджали в нього травматичний пістолет: у спину і в ноги.

Також щодо Стерненка заведено кримінальну справу, що стосується смертельного поранення Івана Кузнєцова, яке наразі попередньо класифікується як вбивство при самообороні.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною першою статті 115 ( "вбивство") і частиною другої статті 263 ( "носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу") Кримінального кодексу України. Нещодавно Стерненка відпустили на поруки у вказаній справі.