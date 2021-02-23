В Харькове начался митинг в поддержку осужденного Сергея Стерненко (фото, видео)

Освободить Стерненко требуют около полутора сотен человек. Люди вышли на улицы с плакатами, в которых упоминали Авакова, Венедиктову и Зеленского.

В 18:00 23 февраля в Харькове под зданием обладминистрации начался митинг в поддержку бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение депутата Одесского горсовета. Об этом рассказывает издание "Суспільне".

По информации полиции, по состоянию на 18:20 к акции присоединились 130 человек. Ее участники скандировали "Свободу Стерненко!", "Долой Венедиктову!", "Аваков — чорт!", "Зеленскому — импичмент!" и т.д.

Участники акции держали в руках плакаты со словами "Приговор Стерненко — это приговор каждому из нас", "Я не хочу жить в УССР", "Вы что, ох***?", "В Одессе опасно" и т.д.

В Харькове к акции присоединились представители партий "Демсокира", "Евросолидарность", "Голос" и ряда общественных организаций.

Трансляцию с места событий вело и местное издание "Накипело".

Также в местных Telegram-каналах публиковались фотографии с акции.

[ + – ] Акция в поддержку Стерненко в Харькове, 23.02.21 Фото: ТРУХА Харьков [ + – ] Акция в поддержку Стерненко в Харькове, 23.02.21 Фото: ТРУХА Харьков [ + – ] Акция в поддержку Стерненко в Харькове, 23.02.21 Фото: ХХ [ + – ] Акция в поддержку Стерненко в Харькове, 23.02.21 Фото: ХХ

Позже митингующие пришли под здание Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Отметим, акции в поддержку Стерненко анонсировали в более, чем 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах они начинаются в разное время.

В Киеве митинг в поддержку Стерненко должен начаться в 20:00 под Офисом президента.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

В Офисе президента отреагировали на решение суда заявлением о том, что Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела. А адвокаты Стерненко подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью осужденному".