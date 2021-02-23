Адвокаты Стерненко просят перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью"

Заявление с просьбой перевести осужденного на имя руководителя Одесского СИЗО написал адвокат Маси Найем и семь депутатов Верховной Рады.

Юридическая компания "Миллер", которая занимается защитой бывшего главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, подала заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести его в Киев. Об этом сообщается на странице компании в Фейсбуке.

Юристы заявляют, что нападение на Сергея Стерненко якобы организовывали правоохранительные органы Одессы. Поэтому Одесское СИЗО, куда направили осужденного, якобы может нести для осужденного реальную угрозу его жизни и здоровью.

Адвокат Маси Найем подал заявление на имя Чишкали Сергея Николаевича, который является директором следственного изолятора. Рассмотреть документ должны в течение срока, установленного законом 3 дней.

В юркомпании дополнительно отметили, что такие же заявления подадут ряд народных депутатов: Соломия Бобровская, Гео Лерос, Дмитрий Гурин, Игорь Васильев, Дмитрий Наталуха, Виктория Сюмар и Егор Чернев.

Напомним, сегодня Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Сторонники бывшего главы "Правого сектора" анонсировали акции протеста в ряде украинских городов. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

В Офисе президента отреагировали на решение суда заявлением о том, что Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела.