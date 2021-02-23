Стерненко зовет своих сторонников на акцию протеста

Митинг запланирован на вечер, 23 февраля в центре Киева

Сергей Стерненко, которого во вторник, 23 февраля Приморский районный суд города Одессы признал виновным в похищении человека, в своем Telegram-канале призывает сторонников собраться у Офиса президента на акцию протеста.

Митинг запланирован на 20:00.

"Киев. 20:00. Улица Банковая. Офис президента. Репост. #ВолюСтерненку", – сказано в сообщении.

[ + – ] Сообщение Сергея Стерненко

Ранее сообщалось, что под одесским судом, где был вынесен приговор бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, произошли стычки с правоохранителями. Столкновения произошли на заднем выходе из суда. Протестующие блокировали выход и выезд из суда.

Напомним, Сергея Стерненко суд приговорил к 7 годам и трем месяцам лишения свободы, также у него конфискуют половину имущества.

Стерненко, по словам его адвоката Маси Найема, обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).

По данным правоохранителей, осенью 2015 года похитители во главе со Стерненко держали депутата одесского районного совета Сергея Щербича в офисе "Правого сектора", на улице Жуковского в Одессе. Потерпевший заявляет, что его там запугивали и избивали, а после – выбросили возле Суворовского суда Одессы. Согласно показаниям Щербича, его связали, избивали дубинкой, давили ему пальцы плоскогубцами, а также разряжали в него травматический пистолет: в спину и в ноги.

Также в отношении Стерненко заведено уголовное дело, касающееся смертельного ранения Ивана Кузнецова, которое на данный момент предварительно классифицируется, как убийство при самообороне.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по части первой статьи 115 ("убийство") и части второй статьи 263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса Украины. Недавно Стерненко отпустили на поруки по указанному делу.