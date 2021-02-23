Стерненко кличе своїх прихильників на акцію протесту

Мітинг заплановано на вечір, 23 лютого в центрі Києва

Сергій Стерненко, якого у вівторок, 23 лютого Приморський районний суд міста Одеси визнав винним у викраденні людини, у своєму Telegram-каналі закликає прихильників зібратися біля Офісу президента на акцію протесту.

Мітинг заплановано на 20:00.

"Київ. 20:00. Вулиця Банкова. Офіс президента. Репост. #ВолюСтерненку", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Повідомлення Сергія Стерненко

Раніше повідомлялося, що під одеським судом, де був винесений вирок колишньому голові одеського "Правого сектору" Сергію Стерненку, відбулися сутички з правоохоронцями. Зіткнення відбулися на задньому виході з суду. Протестувальники блокували вихід і виїзд із суду.

Нагадаємо: Сергія Стерненка суд засудив до 7 років і трьох місяців позбавлення волі, також у нього конфіскують половину майна.

Стерненка, за словами його адвоката Масі Найєма, звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством), ч. 1 ст. 263 КК України (носіння вогнепальної зброї).

За даними правоохоронців, восени 2015 року викрадачі на чолі зі Стерненком тримали депутата одеської районної ради Сергія Щербича в офісі "Правого сектору", на вулиці Жуковського в Одесі. Потерпілий заявляє, що його там залякували і били, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси. Згідно зі свідченнями Щербича, його зв'язали, били палицею, тиснули йому пальці плоскогубцями, а також розряджали в нього травматичний пістолет: у спину і в ноги.

Також щодо Стерненка заведено кримінальну справу, що стосується смертельного поранення Івана Кузнєцова, яка наразі попередньо класифікується як вбивство при самообороні.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною першою статті 115 ( "вбивство") і частиною другої статті 263 ( "носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу") Кримінального кодексу України. Нещодавно Стерненка відпустили на поруки у вказаній справі.