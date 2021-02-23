Адвокати Стерненко просять перевести його в Київ через "загрози життю і здоров'ю"

Заяву з проханням перевести засудженого на ім'я керівника Одеського СІЗО написав адвокат Масі Найєм та сім депутатів Верховної Ради.

Юридична компанія "Міллер", яка займається захистом колишнього голови одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, подала заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО з проханням перевести його до Києва. Про це повідомляється на сторінці компанії у Фейсбуці.

Юристи заявляють, що напад на Сергія Стерненка нібито організовували правоохоронні органи Одеси. Тому Одеське СІЗО, куди направили засудженого, нібито може нести для засудженого реальну загрозу його життю та здоров'ю.

Адвокат Масі Найєм подав заяву на ім'я Чишкала Сергія Миколайовича, який є директором слідчого ізолятора. Розглянути документ повинні протягом терміну 3-ох днів, який встановлений законом.

У юркомпанії додатково зазначили, що такі ж заяви подадуть ряд народних депутатів: Соломія Бобровська, Гео Лерос, Дмитро Гурін, Ігор Васильєв, Дмитро Наталуха, Вікторія Сюмар та Єгор Чернів.

Нагадаємо, сьогодні Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Прихильники колишнього голови "Правого сектора" анонсували акції протесту у десятках українських міст. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурора Венедиктової.

В Офісі президента відреагували на рішення суду заявою про те, що Зеленський не втручався у розгляд кримінальної справи.