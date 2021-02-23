У Харкові розпочався мітинг на підтримку засудженого Сергія Стерненка (фото, відео)

Звільнити Стерненка вимагали приблизно півтори сотні людей, які вийшли на вулиці з плакатами.

О 18:00 23 лютого в Харкові під будівлею обладміністрації розпочався мітинг на підтримку колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення депутата Одеської міськради. Про це розповідає видання "Суспільне".

За інформацією поліції, станом на 18:20 до акції приєдналися 130 осіб. Її учасники скандували "Свободу Стерненку!", "Геть Венедіктову!", "Аваков — чорт!", "Зеленському — імпічмент!" тощо.

Учасники акції тримали в руках плакати зі словами "Вирок Стерненку — це вирок кожному з нас", "Я не хочу жити в УРСР", "Ви що, ох****?", "В Одесі небезпечно" тощо.

У Харкові до акції приєдналися представники партій "Демсокира", "Євросолідарності", "Голос" і низки громадських організацій.

Трансляцію з місця подій вело й місцеве видання "Накипіло".

Також у місцевих Telegram-каналах публікувалися фотографії з акції.

[ + – ] Акція на підтримку Стерненка в Харкові, 23.02.21 Фото: dtp [ + – ] Акція на підтримку Стерненка в Харкові, 23.02.21 Фото: dtp [ + – ] Акція на підтримку Стерненка в Харкові, 23.02.21 Фото: ХХ [ + – ] Акція на підтримку Стерненка в Харкові, 23.02.21 Фото: ХХ

Пізніше мітингувальники прийшли під будівлю Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Зазначимо, акції на підтримку Стерненка анонсували в більш, ніж 20 містах України, у Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) та Іспанії (Малага). У різних містах вони починаються в різний час.

У Києві мітинг на підтримку Стерненка повинен початися о 20:00 під Офісом президента.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненка в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурорки Венедіктової.

В Офісі президента відреагували на рішення суду заявою про те, що Зеленський не втручався в розгляд кримінальної справи. А адвокати Стерненка подали заяву на імʼя керівника Одеського СІЗО з проханням перевести його до Києва через "загрози життю та здоровʼю засудженого".