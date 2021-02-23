Под зданием Офиса президента началась акция в поддержку Стерненко (фото, видео)

По оценке корреспондентки Фокуса, участниками акции стали около 800-1000 человек. Во время митинга происходили столкновения с полицией.

23 февраля в 20:00 на улице Банковой в Киеве началась акция в поддержку бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение депутата Одесского горсовета. Митингующие хотели пройти к зданию Офиса президента Владимира Зеленского, однако правоохранители перекрыли подходы к нему.

Трансляцию с места событий ведут Hromadske и телеканал "Наш". Также на Банковой находится корреспондентка Фокуса.

По оценке корреспондентки Фокуса, на акции присутствует около 800-1000 человек. Она отметила, что митингующие перекрыли улицу Институтскую.

Сам Сергей Стерненко, подчеркнув, что полиция перекрыла доступ к Офису президента, призвал всех собраться на перекрестке Институтской и Банковой.

"И когда нас будет достаточное количество — вместе двинемся под офис, так нас не остановят", — написал бывший лидер одесского "Правого сектора".

Участники акции скандировали "Свободу Стерненко!", "Аваков — чорт!" и "Киев, вставай!". Митингующие держали плакаты "Руки прочь от патриотов", "Стерненко волю", "Патриот — не враг" и другие.

[ + – ] Акция в поддержку Стерненко под ОП Фото: Фокус [ + – ] Акция в поддержку Стерненко под ОП Фото: Фокус [ + – ] Акция в поддержку Стерненко под ОП Фото: Фокус [ + – ] Акция в поддержку Стерненко под ОП Фото: Фокус [ + – ] Акция в поддержку Стерненко под ОП Фото: Фокус

"Случалось то, чего мы боялись последние полгода. Этот приговор — не про справедливость. Если сейчас его посадят — у нас у всех не будет права защищаться. Мы не можем доверять решению суда. Так же, как мы не могли доверять и следствию о самообороне. Мы здесь только ради того, чтобы напомнить президенту Зеленскому о том, что тот должен выйти и как гарант Конституции сказать какая его позиция по этому делу", — сказал во время митинга адвокат Стерненко Маси Найем.

Издание "Страна" сообщило, что под ОП во время акции стояло около двух десятков "автозаков" силовиков.

[ + – ] "Автозаки" под Офисом президента во время митинга в поддержку Стерненко Фото: "Страна"

Во время митинга также происходили столкновения между правоохранителями и пришедшими на акцию.

Впрочем, как сообщила корреспондентка Фокуса, около 20:55 митингующих все же пустили под забор здания Офиса президента. Однако на территорию самой администрации Зеленского участникам акции зайти не позволили.

[ + – ] Трансляция с акции в поддержку Стерненко

[ + – ] Трансляция с акции в поддержку Стерненко

Отметим, акция в поддержку Стерненко проходила также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах акции начались в разное время.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.

В Офисе президента отреагировали на решение суда заявлением о том, что Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела. А адвокаты Стерненко подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью осужденному".