Под зданием Офиса президента началась акция в поддержку Стерненко (фото, видео)
По оценке корреспондентки Фокуса, участниками акции стали около 800-1000 человек. Во время митинга происходили столкновения с полицией.
23 февраля в 20:00 на улице Банковой в Киеве началась акция в поддержку бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение депутата Одесского горсовета. Митингующие хотели пройти к зданию Офиса президента Владимира Зеленского, однако правоохранители перекрыли подходы к нему.
Трансляцию с места событий ведут Hromadske и телеканал "Наш". Также на Банковой находится корреспондентка Фокуса.
По оценке корреспондентки Фокуса, на акции присутствует около 800-1000 человек. Она отметила, что митингующие перекрыли улицу Институтскую.
Сам Сергей Стерненко, подчеркнув, что полиция перекрыла доступ к Офису президента, призвал всех собраться на перекрестке Институтской и Банковой.
"И когда нас будет достаточное количество — вместе двинемся под офис, так нас не остановят", — написал бывший лидер одесского "Правого сектора".
Участники акции скандировали "Свободу Стерненко!", "Аваков — чорт!" и "Киев, вставай!". Митингующие держали плакаты "Руки прочь от патриотов", "Стерненко волю", "Патриот — не враг" и другие.
"Случалось то, чего мы боялись последние полгода. Этот приговор — не про справедливость. Если сейчас его посадят — у нас у всех не будет права защищаться. Мы не можем доверять решению суда. Так же, как мы не могли доверять и следствию о самообороне. Мы здесь только ради того, чтобы напомнить президенту Зеленскому о том, что тот должен выйти и как гарант Конституции сказать какая его позиция по этому делу", — сказал во время митинга адвокат Стерненко Маси Найем.
Издание "Страна" сообщило, что под ОП во время акции стояло около двух десятков "автозаков" силовиков.
Во время митинга также происходили столкновения между правоохранителями и пришедшими на акцию.
Впрочем, как сообщила корреспондентка Фокуса, около 20:55 митингующих все же пустили под забор здания Офиса президента. Однако на территорию самой администрации Зеленского участникам акции зайти не позволили.
Отметим, акция в поддержку Стерненко проходила также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах акции начались в разное время.
Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы осудил Сергея Стерненко на 7 лет и три месяца за похищение депутата Одесского горсовета с целью получения 300 гривен выкупа. У осужденного конфискуют половину всего имущества. После оглашения решения суда под зданием произошли стычки с полицией. Активисты пытались заблокировать выезд Стерненко в СИЗО. Партия "Голос" из-за решения суда анонсировала сбор подписей за отставку генпрокурора Венедиктовой.
В Офисе президента отреагировали на решение суда заявлением о том, что Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела. А адвокаты Стерненко подали заявление на имя руководителя Одесского СИЗО с просьбой перевести его в Киев из-за "угрозы жизни и здоровью осужденному".