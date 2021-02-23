Під будівлею Офісу президента почалася акція на підтримку Стерненка (фото, відео)

За оцінкою кореспондентки Фокуса, учасниками акції стали приблизно 800-1000 осіб. Під час мітингу відбувалися зіткнення з поліцією.

23 лютого о 20:00 на вулиці Банковій в Києві почалася акція на підтримку колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення депутата Одеської міськради. Мітингувальники хотіли пройти до будівлі Офісу президента Володимира Зеленського, однак правоохоронці перекрили підходи до нього.

Трансляцію з місця подій ведуть Hromadske та телеканал "Наш". Також на Банковій знаходиться кореспондентка Фокуса.

За оцінкою кореспондентки Фокуса, на акції присутні приблизно 800-1000 осіб. Вона зазначила, що учасники мітингу перекрили вулицю Інститутську.

Власне Стерненко, підкресливши, що поліція перекрила доступ до Офісу президента, закликав усіх зібратися на перехресті Інститутської та Банкової.

"І коли нас буде достатня кількість — разом рушимо під офіс, так нас не зупинять", — написав колишній лідер одеського "Правого сектору".

Учасники акції скандували "Свободу Стерненку!", "Аваков — чорт!" і "Київ, вставай!". Учасники мітингу тримали плакати "Руки геть від патріотів", "Стерненку волю", "Патріот — не ворог" та інші.

[ + – ] Акція на підтримку Стерненка під ОП Фото: Фокус [ + – ] Акція на підтримку Стерненка під ОП Фото: Фокус [ + – ] Акція на підтримку Стерненка під ОП Фото: Фокус [ + – ] Акція на підтримку Стерненка під ОП Фото: Фокус [ + – ] Акція на підтримку Стерненка під ОП Фото: Фокус

"Траплялося те, чого ми боялися останні півроку. Цей вирок — не про справедливість. Якщо зараз його посадять — у нас у всіх не буде права захищатися. Ми не можемо довіряти рішенням суду. Так само, як ми не могли довіряти й слідству про самооборону. Ми тут тільки заради того, щоб нагадати президенту Зеленському про те, що той повинен вийти і як гарант Конституції сказати яка його позиція у цій справі", — сказав під час мітингу адвокат Стерненка Масі Найєм.

Видання "Страна" повідомило, що під ОП під час акції стояло приблизно два десятки "автозаків" силовиків.

[ + – ] "Автобуцегарні" під Офісом президента під час мітингу на підтримку Стерненка Фото: "Страна"

Під час мітингу також відбувалися зіткнення між правоохоронцями і тими, хто прийшли на акцію.

Утім, як повідомила кореспондентка Фокуса, приблизно о 20:55 мітингувальників все ж пустили під паркан будівлі Офісу президента. Однак на територію самої адміністрації Зеленського учасникам акції зайти не дозволили.

[ + – ] Трансляція з акції на підтримку Стерненка

[ + – ] Трансляція з акції на підтримку Стерненка

Зазначимо, акція на підтримку Стерненка проходила також у Харкові та більш, ніж у 20 містах України, у Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) та Іспанії (Малага). У різних містах акції почалися в різний час.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Сергія Стерненка на 7 років і три місяці за викрадення депутата Одеської міськради з метою отримання 300 гривень викупу. У засудженого конфіскують половину всього майна. Після оголошення рішення суду під будівлею відбулися сутички з поліцією. Активісти намагалися заблокувати виїзд Стерненко в СІЗО. Партія "Голос" через рішення суду анонсувала збір підписів за відставку генпрокурорки Венедіктової.

В Офісі президента відреагували на рішення суду заявою про те, що Зеленський не втручався в розгляд кримінальної справи. А адвокати Стерненка подали заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО з проханням перевести його до Києва через "загрози життю та здоров'ю засудженого".