На акції в підтримку Стерненка намагалися підпалити вивіску Офісу президента (фото, відео)

Поліція практично не протистояла діям протестуючих, які завдали адміністративної будівлі істотної шкоди.

У Києві біля Офісу президента (ОП) пройшла акція на підтримку засудженого громадського діяча Сергія Стерненка. Акцію влаштували в день його 26-річчя.

Кілька сотень учасників акції зібралися близько 19-ї години біля будівлі ОП. На будівлях і парканах вони розклеїли багато плакатів зі словами "Свободу патріотам", "Чи не чуєш? Побачиш!", "Всі ми випадкові перехожі" і т.п.

[ + – ] Фото: "Слово і Діло"

Під час акції облили будівлю ОП червоною фарбою, описали її стіни написами "Свободу Стерненко", "Аваков — чорт" і ін. Вибили скла на дверях. Газовими пальниками спробували підпалити табличку "Президент України", встановлену на будівлі.

Поліція хотіла відтіснити протестувальників від входу в ОП, але ті почали кидати в поліцейських фаєри, і правоохоронці відступили.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що те, що відбувається у Офісу президента, — це не мирний мітинг, а хуліганство. А також пояснив, чому поліція не реагує на дії протестувальників.

"Певні особи з числа мітингувальників хочуть спровокувати поліцію на застосування сили. Ми розуміємо це, і тому просто фіксуємо факти порушень. І ті, хто порушують закон, будуть притягнуті до відповідальності", — заявив заступник міністра.

В кінці акції її організатори висунули свої вимоги до влади:

звільнити Стерненка;

звільнити Андрія Антоненка "та інших політв'язнів";

накласти санкції РНБО на Андрія Портнова, заступника голови Адміністрації президента при Януковичі, "який зараз, через заступників керівника ОП Олега Татарова і Андрія Смирнова фактично керує судовою системою в Україні";

відправити у відставку генпрокурора Ірину Венедіктову;

відправити у відставку міністра МВС Арсена Авакова.

Близько 20:30 організатори акції заявили, що вона закінчилася.

Прихильники Стерненка також зібралися під СІЗО в Одесі. Акція зібрала близько двох десятків чоловік. За словами її організаторів, більшість одеситів, які хотіли підтримати Стерненка, поїхали на акцію до Києва.

Учасники мітингу вишикувалися біля входу в слідчий ізолятор з транспарантами в руках і скандували "Стерненко — волю" і обзивали Авакова. Будь-який бажаючий міг висловитися у вільний мікрофон.

Акція в Одесі завершилася підпалом фаєрів і виконанням державного гімну.

Олег Сенцов, який раніше закликав до участі в акції, в Facebook під фотографією обпаленої вивіски "Президент України" написав : "Короткий і неприємний підсумок дня".

Нагадаємо, 8 березня в Кончі-Заспі біля резиденції Володимира Зеленського пройшла акція на підтримку Стерненко.

Попередня акція прихильників Стерненка відбулася 27 лютого біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій в центрі Києва. Потім протестувальники провели акцію біля будівлі Офісу генерального прокурора, закидавши будівлю фаєрами і петардами. Вони вимагали звільнити Стерненка протягом 7 днів і оновити судову систему, а в разі невиконання владою вимог протестувальники оголосили з вівторка 9 березня безстрокову акцію протесту.

23 лютого на Банковій в Києві пройшла перша акція в підтримку Стерненка, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення одеського депутата. Мітингувальники хотіли пройти до будівлі Офісу президента, однак правоохоронці перекрили підходи до нього.