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Політика Справа Стерненка: мітинг на підтримку засудженого

На акції в підтримку Стерненка намагалися підпалити вивіску Офісу президента (фото, відео)

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Поліція практично не протистояла діям протестуючих, які завдали адміністративної будівлі істотної шкоди.

У Києві біля Офісу президента (ОП) пройшла акція на підтримку засудженого громадського діяча Сергія Стерненка. Акцію влаштували в день його 26-річчя.

Кілька сотень учасників акції зібралися близько 19-ї години біля будівлі ОП. На будівлях і парканах вони розклеїли багато плакатів зі словами "Свободу патріотам", "Чи не чуєш? Побачиш!", "Всі ми випадкові перехожі" і т.п.

акція, прихильники, стерненко, київ, 20 березня, фото
Фото: "Слово і Діло"

Під час акції облили будівлю ОП червоною фарбою, описали її стіни написами "Свободу Стерненко", "Аваков — чорт" і ін. Вибили скла на дверях. Газовими пальниками спробували підпалити табличку "Президент України", встановлену на будівлі.

Поліція хотіла відтіснити протестувальників від входу в ОП, але ті почали кидати в поліцейських фаєри, і правоохоронці відступили.

акція, прихильники, стерненко, київ, 20 березня, фото

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що те, що відбувається у Офісу президента, — це не мирний мітинг, а хуліганство. А також пояснив, чому поліція не реагує на дії протестувальників.

"Певні особи з числа мітингувальників хочуть спровокувати поліцію на застосування сили. Ми розуміємо це, і тому просто фіксуємо факти порушень. І ті, хто порушують закон, будуть притягнуті до відповідальності", — заявив заступник міністра.

акція, прихильники, стерненко, київ, 20 березня, фото
акція, прихильники, стерненко, київ, 20 березня, фото

В кінці акції її організатори висунули свої вимоги до влади:

  • звільнити Стерненка;
  • звільнити Андрія Антоненка "та інших політв'язнів";
  • накласти санкції РНБО на Андрія Портнова, заступника голови Адміністрації президента при Януковичі, "який зараз, через заступників керівника ОП Олега Татарова і Андрія Смирнова фактично керує судовою системою в Україні";
  • відправити у відставку генпрокурора Ірину Венедіктову;
  • відправити у відставку міністра МВС Арсена Авакова.

Близько 20:30 організатори акції заявили, що вона закінчилася.

Прихильники Стерненка також зібралися під СІЗО в Одесі. Акція зібрала близько двох десятків чоловік. За словами її організаторів, більшість одеситів, які хотіли підтримати Стерненка, поїхали на акцію до Києва.

акція, прихильники, стерненко, Одеса, 20 березня, фото

Учасники мітингу вишикувалися біля входу в слідчий ізолятор з транспарантами в руках і скандували "Стерненко — волю" і обзивали Авакова. Будь-який бажаючий міг висловитися у вільний мікрофон.

Акція в Одесі завершилася підпалом фаєрів і виконанням державного гімну.

акція, прихильники, стерненко, Одеса, 20 березня, фото

Олег Сенцов, який раніше закликав до участі в акції, в Facebook під фотографією обпаленої вивіски "Президент України" написав : "Короткий і неприємний підсумок дня".

Нагадаємо, 8 березня в Кончі-Заспі біля резиденції Володимира Зеленського пройшла акція на підтримку Стерненко.

Попередня акція прихильників Стерненка відбулася 27 лютого біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій в центрі Києва. Потім протестувальники провели акцію біля будівлі Офісу генерального прокурора, закидавши будівлю фаєрами і петардами. Вони вимагали звільнити Стерненка протягом 7 днів і оновити судову систему, а в разі невиконання владою вимог протестувальники оголосили з вівторка 9 березня безстрокову акцію протесту.

23 лютого на Банковій в Києві пройшла перша акція в підтримку Стерненка, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення одеського депутата. Мітингувальники хотіли пройти до будівлі Офісу президента, однак правоохоронці перекрили підходи до нього.