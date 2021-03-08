В Конче-Заспе возле резиденции Зеленского прошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко (видео)

Участники акции намерены 9 марта прийти под "Президент Отель", где начнет работу Съезд судей Украины.

Участники акции в 16.00 собрались у станции метро "Выдубичи" в Киеве и автомобильной колонной направились к государственной даче президента Владимира Зеленского в поселке Конча-Заспа на южной окраине Киева.

Акция началась в 17.00. Несколько сотен протестующих выступали в поддержку бывшего лидера "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко и обвиняемого в убийстве Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко. Акция проходила с баннером "Молчание держит за решеткой". Также протестующие наклеивали стикеры на забор резиденции.

Они также зажигали файеры и дымовые шашки, а также частично заблокировали движение на автомобильной трассе. На дороге оставили надписи с требованием освободить Стерненко.

"Ваше молчание и бездеятельность держит людей за решеткой", – скандировали участники протеста, заочно обращаясь к Зеленскому.

На акции сообщили, что 9 марта будет сбор у гостиницы "Президент Отель" в Киеве, где начинает работы Съезд судей Украины. Там протестующие огласят требования по изменению правил отбора членов Высшего совета правосудия. По их мнению, "в Совет правосудия должны войти порядочные люди, которые не позволят держать патриотов и невинных людей за решеткой, и отпускать убийц и коррупционеров".

В соцсетях сообщалось, в около 16.00 под Кончей-Заспой были замечены автобусы Национальной гвардии. У въезда в резиденцию Зеленского дежурили автобусы правоохранителей. Но в акцию они не вмешивались.

Через час протестующие разъехались.

Напомним, предыдущая акция сторонников Стерненко прошла 27 февраля у здания Офиса президента на ул. Банковой в центре Киева. Затем протестующие провели акцию у здания Офиса генерального прокурора, забросав здание фаерами и петардами. Они требовали освободить Стерненко в течение 7 дней и обновить судебную систему, а в случае невыполнения властью требований протестующие огласили со вторника 9 марта бессрочную акцию протеста. В ходе акции обошлось без задержаний.

23 февраля на Банковой в Киеве прошла первая акция в поддержку Стерненко, которого Приморский райсуд Одессы приговорил к 7 годам и 3 месяцам заключения за похищение депутата Одесского горсовета. Митингующие хотели пройти к зданию Офиса президента, однако правоохранители перекрыли подходы к нему.

Тогда акции в поддержку Стерненко проходили также в Харькове и более, чем в 20 городах Украины, в Польше (Варшава, Краков), США (Чикаго) и Испании (Малага). В разных городах акции начались в разное время.