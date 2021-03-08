У Кончі-Заспі біля резиденції Зеленського пройшла акція на підтримку Стерненка і Антоненка (відео)

Учасники акції мають намір 9 березня прийти під "Президент Готель", де почне роботу Зʼїзд суддів України.

Учасники акції о 16.00 зібралися біля станції метро "Видубичі" в Києві і автомобільною колоною попрямували до державної дачі президента Володимира Зеленського в селищі Конча-Заспа на південній околиці Києва.

Акція почалася о 17.00. Кілька сотень протестувальників виступали на підтримку колишнього лідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка і обвинуваченого у вбивстві Павла Шеремета музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка. Акція проходила з банером "Мовчання тримає за гратами". Також учасники протесту наклеювали стікери на огорожу резиденції.

Вони також запалювали фаєри і димові шашки, а також частково заблокували рух автомобільной трасою. На дорозі залишили написи з вимогою звільнити Стерненко.

"Ваше мовчання і бездіяльність тримає людей за гратами", — скандували учасники, заочно звертаючись до Зеленського.

На акції повідомили, що 9 березня буде збір у готелю "Президент Отель" в Києві, де починає роботи З'їзд суддів України. Там протестувальники оголосять вимоги щодо зміни правил відбору членів Вищої ради правосуддя. На їхню думку, "в Раду правосуддя повинні увійти порядні люди, які не дозволять тримати патріотів і невинних людей за гратами, і відпускати вбивць і корупціонерів".

У соцмережах повідомлялося, що близько 16.00 під Кончей-Заспою були помічені автобуси Національної гвардії. У в'їзду в резиденцію Зеленського чергували автобуси правоохоронців. Але в акцію вони не втручалися.

Через годину протестуючі роз'їхалися.

Нагадаємо, попередня акція прихильників Стерненка відбулася 27 лютого біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій в центрі Києва. Потім протестувальники провели акцію біля будівлі Офісу генерального прокурора, закидавши будівлю фаєрами і петардами. Вони вимагали звільнити Стерненка протягом 7 днів і оновити судову систему, а в разі невиконання владою вимог протестувальники оголосили з вівторка 9 березня безстрокову акцію протесту. В ході акції обійшлося без затримань.

23 лютого на Банковій в Києві пройшла перша акція в підтримку Стерненка, якого Приморський райсуд Одеси засудив до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення депутата Одеської міськради. Мітингувальники хотіли пройти до будівлі Офісу президента, однак правоохоронці перекрили підходи до нього.

Тоді акції на підтримку Стерненка проходили також у Харкові та більш, ніж в 20 містах України, в Польщі (Варшава, Краків), США (Чикаго) і Іспанії (Малага). У різних містах акції почалися в різний час.