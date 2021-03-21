"Разбивать окна не планировали", - организатор митинга под Офисом президента

Один из организаторов протестов под Офисом президента Сергей Филимонов говорит, что это первая такая акция, "чтобы президент начал обращать внимание".

Один из организаторов вчерашнего митинга под Офисом президента в поддержку экс-лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, лидер движения "Гонор", Сергей Филимонов заявил, что под зданием готовился перфоманс, но "окна разбивать не планировали". Об этом он рассказал в комментарии Громадському.

По словам Филимонова, президент Украины Владимир Зеленский во время предыдущих митингов не услышал протестующих.

"Готовился перфоманс, но битье окон, запуск дымовых шашек в здание — этого в планах не было. Впрочем, я не вижу необходимости сдерживать людей, потому что президент думает, что это какой-то мифический Порошенко, какие игры, мифические "соросята", — сказал он.

Филимонов говорит, что это первая такая акция, "чтобы президент начал обращать внимание".

"Он должен видеть, что это настоящий гнев народа, и если он не будет реагировать — это очень плохо закончится", — заявил активист.

По его мнению, акция под ОП была мирной, так как никто не пострадал. Также и от салютов не пострадало само здание Офиса, а краски стояли на ступеньках "для всех желающих".

Также он не поддержал действия задержанного ветерана АТО Владислава Гранецкого-Стафийчука, который разбил окна Офиса президента, но и не осудил их.

"Разбитое окно — это гораздо меньше вреда, чем для человека, незаконно сидит в тюрьме, или от министра, который преследует активистов. Но этого парня останавливали, это видно на видео. Никто не заходил внутрь здания", — отметил Филимонов.

На своей Facebook-странице он написал, что "готов сэкономить полмиллиона государственных средств и перекрасить Офис президента за 1,5 миллиона гривен".

В свою очередь замглавы ОП Михаил Подоляк заявил, что протест был мирным, но среди участников были люди, которые относятся к политическим оппонентам власти. Он обвинил бывшего президента Петра Порошенко в организации беспорядков.

Сергей Филимонов — доброволец батальона "Азов" и бывший глава киевской ячейки "Национального корпуса". Ранее он заявлял, что их избили бывшие побратимы, включая основателя "Азова" Андрея Билецкого якобы из-за поддержки Стерненко.

В 2016 году на акции протеста Филимонов, когда он был главой киевской ячейки "Азова", блокировал вход в Киевгорстрой в знак протеста против новой строительства многоэтажного дома в Киеве. Тогда, по версии следствия, Филимонов напал на начальника киевской полиции Андрея Крищенко, его отправили в СИЗО. Прокуратура требовала два месяца ареста, но суд решил отпустить его.

В 2015 произошло нападение на чернокожих болельщиков во время матча "Динамо"-"Челси". Тогда в конфликте был замечен и Филимонов.

Напомним, 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Нанесенный ущерб оценивается в 2 млн гривен.

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.