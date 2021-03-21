"Розбивати вікна не планували", — організатор мітингу під Офісом президента

Один з організаторів протестів під Офісом президента Сергій Філімонов каже, що це перша така акція, "щоб президент почав звертати увагу".

Один з організаторів вчорашнього мітингу під Офісом президента на підтримку екс-лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненко, лідер руху "Гонор", Сергій Філімонов заявив, що під будівлею готувався перфоманс, але "вікна розбивати не планували". Про це він розповів в коментарі Громадському.

За словами Філімонова, президент України Володимир Зеленський під час попередніх мітингів не почув протестувальників.

"Готувався перфоманс, але биття вікон, запуск димових шашок в будівлю — цього в планах не було. Втім, я не бачу необхідності стримувати людей, тому що президент думає, що це якийсь міфічний Порошенко, які ігри, міфічні "соросята ", — сказав він.

Філімонов каже, що це перша така акція, "щоб президент почав звертати увагу".

"Він повинен бачити, що це справжній гнів народу, і якщо він не буде реагувати — це дуже погано закінчиться", — заявив активіст.

На його думку, акція під ОП була мирною, так як ніхто не постраждав. Також і від салютів не постраждала сама будівля Офісу, а фарби стояли на сходинках "для всіх бажаючих".

Також він не підтримав дії затриманого ветерана АТО Владислава Гранецького-Стафійчука, який розбив вікна Офісу президента, але і не засудив їх.

"Розбите вікно — це набагато менше шкоди, ніж для людини, який незаконно сидить у вʼязниці, або від міністра, який переслідує активістів. Але цього хлопця зупиняли, це видно на відео. Ніхто не заходив всередину будівлі", — зазначив Філімонов.

На своїй Facebook-сторінці він написав, що "готовий зекономити півмільйона державних коштів і перефарбувати Офіс президента за 1,5 мільйона гривень".

У свою чергу заступник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що протест був мирним, але серед учасників були люди, які відносяться до політичних опонентів влади. Він звинуватив колишнього президента Петра Порошенка в організації заворушень.

Сергій Філімонов — доброволець батальйону "Азов" і колишній глава київського осередку "Національного корпусу". Раніше він заявляв, що їх побили колишні побратими, включаючи засновника "Азова" Андрія Білецького нібито через підтримку Стерненко.

У 2016 році на акції протесту Філімонов, коли він був главою київського осередку "Азова", блокував вхід в Київміськбуд в знак протесту проти нової будівництва багатоповерхового будинку в Києві. Тоді, за версією слідства, Філімонов напав на начальника київської поліції Андрія Крищенка, його відправили в СІЗО. Прокуратура вимагала два місяці арешту, але суд вирішив відпустити його.

У 2015 відбувся напад на чорношкірих уболівальників під час матчу "Динамо" — "Челсі". Тоді в конфлікті був помічений і Філімонов.

Нагадаємо, 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненко, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Нанесений збиток оцінюється в 2 млн гривень.

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецька-Стафійчук "Сорд".

Радник глави ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненко.