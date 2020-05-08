Экс-азовцы обвинили Билецкого в избиении из-за поддержки Стерненко

По словам адвоката Маси Найема, от Кравченко и Филимонова требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко

Экс-добровольцы "Азова" Назарий Кравченко и Сергей Филимонов заявили, что их избили бывшие побратимы, включая основателя "Азова" Андрея Билецкого.

Об этом Кравченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером с Сергеем Филимоновым были приглашены на беседу с Андреем Билецким. Но, как оказалось, беседа бывших побратимов и не планировалась, потому что нас полночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко. Главными аргументами были удары в голову и допросы. Спасибо всем побратимам за их время и вдохновение в попытках убедить меня, но хочу заявить, что буду и дальше поддерживать Сергея. Своих не бросают", – сообщил Кравченко.

Адвокат Маси Найем также написал на своей странице о проишествии.

"Избили Назария Кравченко и Сергея Филимонова. Произошло это на встрече, на которую они были приглашены для беседы с Андреем Билецким. Встречи фактически не было. Их били. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергея Стерненко. Ну что ж ... благодарим за очень тонкий намек. Продолжение следует. И вопрос к Офису Президента Украины: это уже справедливость, о которой говорил В. Зеленский? Или еще ждать?" – сообщил Найем.

Сам же Билецкий ранее обвинил Стерненко в связях с наркопритонами и публичными домами в Одессе.

"Какой он националист? Вся Одесса прекрасно знает, что этот человек, который занимался публичными домами и наркопритонами, в то время как большая часть "правосеков" честно воевала на фронте. Я не могу понять, про кого мы говорим", – сказал он.

Ультрас футбольного клуба "Динамо" Киев заявили, что готовы выйти на массовые протесты, если Стерненко будет предъявлено подозрение в убийстве или он будет задержан правоохранительными органами.

При этом, Билецкий раскритиковал поддержку Стерненко футбольными фанатами.

"Если вы порядочные люди, то не делайте "Исусика" и "единого патриота Одессы" со Стерненка, хоть иногда вспоминайте о действительно героических погибших одесситах и футбольных фанатах, которые были в том числе и среди азовцев и членов "Правого сектора", – говорит Билецкий.

Отметим, журналист, волонтер Роман Синицын заявил, что Стерненко готовят подозрение.

"Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно там будет без права залога", – пишет Синицын.

Стерненко – бывший руководитель одесской ячейки "Правого сектора". Он проходит по делу о поножовщине, произошедшей больше года назад на одесском Фонтане.

В конце сентября 2019 года Стерненко якобы готовили подозрение, которое тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка так и не подписал: активист убил человека, который якобы не представлял для него угрозы.

У самого активиста другая версия событий. Он говорит, что на него напали, а он защищался и в ходе самообороны смертельно ранил одного из двух нападавших.

Как ранее сообщал Фокус:

Активист Сергей Стерненко подал в НАБУ заявление на генпрокурора Ирину Венедиктову – она якобы не задекларировала часы стоимостью $10 300.

В июле прошлого года Стерненко подавал в суд на экс-замглавы АП Януковича Андрея Портнова и телеканал NewsOne.