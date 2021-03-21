У Авакова обвинили Порошенко в провокациях под зданием Офиса президента (видео)
По мнению замминистра, бывшему президенту Украины лучше, "чтобы было хуже".
Заместитель министра МВД Антон Геращенко считает, что к событиям возле Офиса президента причастен экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".
По мнению Геращенко, протестующие пытались спровоцировать полицию на жесткие действия. Их цель — пролитие крови. Это якобы показало бы, что президент Украины не дает мирно высказывать свое мнения гражданам, разгоняя протесты. Но правоохранители не поддались на провокации.
На вопрос журналистки: "Вы можете назвать конкретные фамилии, кто за этим стоит?" Антон Геращенко заявил:
"Заинтересованным лицом является Петр Порошенко. Это мое личное мнение. Ему нужно делать все, чтобы было… Чем хуже, тем лучше для него".
По словам замминистра, главный итог с протеста — это отсутствие пострадавших как стороны правоохранителей, так и со стороны протестующих.
Депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз в Фейсбуке написала, что по ее мнению, акцию под Офисом президента заказал в ОП.
"Выглядит так, что ОПУ провоцирует насилие для давления на МВД, чтобы спровоцировать новые посадки тек, кто несогласен с властью, и пытается привлечь полицию к жестким мерам. На самом деле, Банковая пытается руками МВД бороться с оппозиционно настроенными гражданами", — пишет нардеп.
Напомним, 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".
Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд".
Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.