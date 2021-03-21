Протесты под ОП: полиция задержала одного из "наиболее агрессивных участников" (фото, видео)

Сторонники Стерненко заявляют, что задержанный якобы является ветераном АТО и основателем издательства "Дом Химер".

Сотрудники Национальной полиции открыли уголовное производство по факту событий под Офисом президента и задержали одного из участников, бившего окна здания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержанным является уроженец Винницы 1995 года рождения. По данным полиции, он ранее привлекался к Уголовной ответственности за незаконное поведение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами.

[ + – ] Задержанный активист Фото: Нацполиция Украины

По факту задержания, правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. Суд должен выбрать меру пресечения для задержанного.

Телеграм-канал Стерненко сообщает, что задержанным является Владислав "Сорд" Юриевич Гранецкий-Стафийчук, который по их словам, является ветераном АТО. Он служил в 93 бригаде. Также сообщается, что задержанный является основателем издательства "Дом Химер", которое печатает исключительно украинских авторов.

Фото: скриншот

На утро 21 марта здание Офиса президента коммунальные службы еще не очистили. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Фото: Pavlovsky News

Напомним, в поддержку бывшего главы "Правого сектора" Одессы Сергея Стерненко, 20 марта происходил протест под Офисом президента. Вандалы разрисовали здание Офиса, а также повыбивали стекла из входных дверей.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.