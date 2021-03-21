Протесты под ОП: полиция задержала одного из "наиболее агрессивных участников" (фото, видео)
Сторонники Стерненко заявляют, что задержанный якобы является ветераном АТО и основателем издательства "Дом Химер".
Сотрудники Национальной полиции открыли уголовное производство по факту событий под Офисом президента и задержали одного из участников, бившего окна здания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Задержанным является уроженец Винницы 1995 года рождения. По данным полиции, он ранее привлекался к Уголовной ответственности за незаконное поведение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами.
По факту задержания, правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. Суд должен выбрать меру пресечения для задержанного.
Телеграм-канал Стерненко сообщает, что задержанным является Владислав "Сорд" Юриевич Гранецкий-Стафийчук, который по их словам, является ветераном АТО. Он служил в 93 бригаде. Также сообщается, что задержанный является основателем издательства "Дом Химер", которое печатает исключительно украинских авторов.
На утро 21 марта здание Офиса президента коммунальные службы еще не очистили. Об этом сообщает PavlovskyNews.
Напомним, в поддержку бывшего главы "Правого сектора" Одессы Сергея Стерненко, 20 марта происходил протест под Офисом президента. Вандалы разрисовали здание Офиса, а также повыбивали стекла из входных дверей.
Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.