Протести під ОП: поліція затримала одного з "найбільш агресивних учасників" (фото, відео)

Прихильники Стерненко заявляють, що затриманий є ветераном АТО і засновником видавництва "Будинок Химер".

Співробітники Національної поліції відкрили кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента і затримали одного з учасників, що бив вікна будівлі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі.

Затриманим є уродженець Вінниці 1995 року народження. За даними поліції, він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

[ + – ] затриманий активіст Фото: Нацполiцiя Украiни

За фактом затримання, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд повинен вибрати запобіжний захід для затриманого.

Телеграм-канал Стерненко повідомляє, що затриманим є Владислав "Сордо" Юрійович Гранецька-Стафійчук, який за їхніми словами, є ветераном АТО. Він служив в 93 бригаді. Також повідомляється, що затриманий є засновником видавництва "Будинок Химер", яке друкує виключно українськомовних авторів.

Фото: скриншот

На ранок 21 березня будівля Офісу президента комунальні служби ще не очистили. Про це повідомляє PavlovskyNews.

Фото: Pavlovsky News

Нагадаємо, на підтримку колишнього глави "Правого сектора" Одеси Сергія Стерненка 20 березня відбувався протест під Офісом президента. Вандали розмалювали будівлю Офісу, а також повибивали скло у вхідних дверей.

Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненко.