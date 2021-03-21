Протести під ОП: поліція затримала одного з "найбільш агресивних учасників" (фото, відео)
Прихильники Стерненко заявляють, що затриманий є ветераном АТО і засновником видавництва "Будинок Химер".
Співробітники Національної поліції відкрили кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента і затримали одного з учасників, що бив вікна будівлі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі.
Затриманим є уродженець Вінниці 1995 року народження. За даними поліції, він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.
За фактом затримання, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд повинен вибрати запобіжний захід для затриманого.
Телеграм-канал Стерненко повідомляє, що затриманим є Владислав "Сордо" Юрійович Гранецька-Стафійчук, який за їхніми словами, є ветераном АТО. Він служив в 93 бригаді. Також повідомляється, що затриманий є засновником видавництва "Будинок Химер", яке друкує виключно українськомовних авторів.
На ранок 21 березня будівля Офісу президента комунальні служби ще не очистили. Про це повідомляє PavlovskyNews.
Нагадаємо, на підтримку колишнього глави "Правого сектора" Одеси Сергія Стерненка 20 березня відбувався протест під Офісом президента. Вандали розмалювали будівлю Офісу, а також повибивали скло у вхідних дверей.
Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненко.