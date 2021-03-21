У Авакова звинуватили Порошенко в провокаціях під будівлею Офісу президента (відео)
На думку заступника міністра, колишньому президенту України краще, "щоб було гірше".
Заступник міністра МВС Антон Геращенко вважає, що до подій біля Офісу президента причетний екс-президент України Петро Порошенко. Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода".
На думку Геращенко, активісти намагалися спровокувати поліцію на жорсткі дії. Їх мета — пролиття крові. Це нібито показало б, що Президент України не дає мирно висловлювати свою думки громадянам, розганяючи протести. Але правоохоронці не піддалися на провокації.
На питання журналістки: "Ви можете назвати конкретні прізвища, хто за цим стоїть?" Антон Геращенко заявив:
"Зацікавленим особою є Петро Порошенко. Це моя особиста думка. Йому потрібно робити все, щоб було ... Чим гірше, тим краще для нього".
За словами заступника міністра, головний підсумок з протесту — це відсутність постраждалих як з боку правоохоронців, так і з боку протестуючих.
Депутат від партії "Європейська солідарність" Ірина Фриз у Фейсбуці написала, що, на її думку, акцію під Офісом президента замовили в ОП.
"Виглядає так, що ОПУ провокує насильство для тиску на МВС, щоб спровокувати нові посадки тек, хто незгоден з владою, і намагається привернути поліцію до жорстких заходів. Насправді Банкова намагається руками МВС боротися з опозиційно налаштованими громадянами", — пише нардеп.
Нагадаємо, 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".
Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецький-Стафійчук "Сордо".
Радник глави ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненка.