"К подготовке акций протеста под ОП причастны партии, связанные с Порошенко", - Подоляк (видео)

90% участников акции пришли на мирный протест, но 10%, говорит замглавы ОП, - подготовленные провокаторы.

Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в организации беспорядков под зданием ОП. Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Наш".

По словам Подоляка, протест был мирным, но среди участников были люди, которые относятся к политическим оппонентам власти.

На вопрос журналистов о том, были ли провокации с 3 стороны, замглавы ОП заявил:

"Нет, смотрите, я бы в конспирологию не заходил, что это какая-то провокация со стороны третьих, четвертых или пятых сил, нет. Это было достаточно конкретно организовано. То есть, 90% участников акции пришли на мирный протест, мирно выразить свое мнение, но 10% — это было подготовлено. В этом брали участие политические партии, связанные прежде всего с Петром Алексеевичем Порошенко. Получили то, что получили", — заявил Михаил Подоляк.

По его словам дальше будут конкретные уголовные производства, которые докажут, кто, что и как сделал.

До этого Подоляк написал пост в Фейсбуке, в котором привел свое видение событий.

"Субботнее уродство организованно именно и только жадностью Порошенко. Но буквально сразу, когда этот ужас вызвал шок у общества, все ключевое лом/ботье данного субъекта (Яхно, Тараны, Климпуш, Березовец, обязательная Геращенко и десятки прочих) истерически проорали «не/не, это не мы». Подобная синхронность в сжатое время — прямое доказательство того, что заказчик испугался и потребовал отмежеваться".

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Напомним, 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Нанесенный ущерб оценивается в 2 млн гривен.

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.