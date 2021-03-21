"До підготовки акцій протесту під ОП причетні партії, пов'язані з Порошенком", — Подоляк (відео)

90% учасників акції прийшли на мирний протест, але 10%, говорить заступник голови ОП, — підготовлені провокатори.

Заступник глави Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив колишнього президента України Петра Порошенка в організації заворушень під будівлею ОП. Про це він заявив в коментарі телеканалу "Наш".

За словами Подоляка, протест був мирним, але серед учасників були люди, які відносяться до політичних опонентів влади.

На питання журналістів про те, чи були провокації з 3 боку, заступник голови ОП заявив:

"Ні, дивіться, я б в конспірологію не заходив, що це якась провокація з боку третіх, четвертих або п'ятих сил. Це було досить конкретно організовано. Тобто, 90% учасників акції прийшли на мирний протест, мирно висловити свою думку, але 10% — це було підготовлено. У цьому брали участь політичні партії, пов'язані перш за все з Петром Олексійовичем Порошенком. Отримали те, що отримали ", — заявив Михайло Подоляк.

За його словами далі будуть конкретні кримінальні виробництва, які доведуть, хто, що і як зробив.

До цього Подоляк написав пост у Фейсбуці, в якому навів своє бачення подій.

"Суботня потворність організована саме і тільки жадібністю Порошенко. Але буквально відразу, коли цей жах викликав шок у суспільства, все ключове лом/боти даного суб'єкта (Яхно, Тарани, Климпуш, Березовець, обов'язкова Геращенко і десятки інших) істерично закричали "Ні/ні, це не ми". Подібна синхронність в стислий час — прямий доказ того, що замовник злякався і зажадав відмежуватися".

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Нагадаємо, 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Спричинювати збитки оцінюються у 2 млн гривень.

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецький-Стафійчук "Сордо".

Радник глави ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненко.