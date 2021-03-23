Протесты под ОП: подозреваемого в битье окон ветерана АТО отправили под домашний арест (видео)

Подобное решение, по мнению прокурора, поможет избежать возможного давления на свидетелей и уничтожения доказательств.

Задержанного во митинга под Офиса президента ветерана АТО Владислава Сорда, которого подозревают в битье окон здания, поместили под домашний арест. Об этом говорится в Telegram-канале националистического движения "Гонор".

"Громадське" сообщает, что прокурор просил отправить Сорда именно под круглосуточный домашний арест. По его словам, существуют риски давления на свидетелей, а также возможность уничтожения подозреваемым доказательств — видеозаписей и переписок.

В свою очередь, адвокат ветерана АТО Дмитрий Мащурок заявил, что истек срок избрания меры пресечения, а также то, что его подзащитный не может влиять на свидетелей, поскольку все они — сотрудники полиции. Защита Сорда будет подавать апелляцию на приговор.

По данным следствия, Сорд пришел на акцию протеста с заранее подготовленным оружием — складным ножом, а позже, разбил стекло здания Офиса президента.

Сам подозреваемый не сказал, действительно ли он выбивал окна, сослался на рекомендацию адвоката. Он подтвердил, что был на митинге и сказал, что не будет прятаться от следствия, поскольку он публичный человек.

После заседания суда, Сорд показал шрамы на руках и сообщил, что был рад домашнему аресту, поскольку сможет продолжать свою издательскую деятельность.

Влад Сорд — ветеран АТО, воевал в рядах Правого сектора и батальона Азов, а с 15 октября 2015 года — по контракту в составе 93-й ОМБр ВСУ. Автор поэтических книг "трансгрессий (и) я", "+++" (Три плюса) и сборника военно-мистических рассказов "Бездна". Задержанный является основателем издательства "Дом Химер", которое печатает исключительно украинских авторов. Именно его задержала полиция, когда он бил окна здания Офиса президента. По данным полиции, он ранее привлекался к Уголовной ответственности за незаконное поведение с оружием, боеприпасами или взрывными веществами.

Напомним, 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Нанесенный ущерб оценивается в 2 млн гривен.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео, составленное из фрагментов записей, сделанных в ходе акции, прошедшей 20 марта возле здания Офиса президента. В титрах на видео указаны имена людей, которых полиция опознала среди тех, кто разбивал стекла на дверях, поджигал их, расписывал здание краской, – то есть наносил ущерб государственному имуществу.

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". В свою очередь, один из организаторов митинга, лидер движения "Гонор", Сергей Филимонов заявил, что под зданием готовился перфоманс, но "окна разбивать не планировали".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.