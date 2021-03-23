Геращенко сообщил, кому будут предъявлены обвинения после акции под ОП

Полиция назвала имена семи человек, которые якобы нанесли ущерб государственному имуществу.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео, составленное из фрагментов записей, сделанных в ходе акции, прошедшей 20 марта возле здания Офиса президента.

В титрах на видео указаны имена людей, которых полиция опознала среди тех, кто разбивал стекла на дверях, поджигал их, расписывал здание краской, – то есть наносил ущерб государственному имуществу.

Это:

Владислав Гранецкий-Стафийчук;

Сергей Филимонов;

Вадим Адамов;

Роман Ратушный;

Алексей Билковский;

Олег Кобезский;

Денис Мищенко.

"Все они понесут наказания в соответствии с законом", – говорится в титрах.

Геращенко добавил, что "все провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои поступки".

По его словам правоохранители начали вручать им процессуальные документы, "последствиями которых станет ответственность. Как уголовная и административная, так и имущественная, за нанесенный ущерб народному, государственном имуществу".

Напомним, в Офисе президента подсчитали, что для очистки фасада здания и замены дверей и окон необходимо 2 млн грн.

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". А замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.