В Офисе президента оценили ущерб от акции сторонников Стерненко в 2 млн гривен (видео)

В ОП считают, что если надписи не убрать в течение трех суток, то они въедятся в гранит.

В Офисе президента Украины подсчитали, что для очистки фасада здания необходимо 2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба.

Сообщается, что надписи все нужно убрать в течение 72 часов, в ином случае она впитается в гранит и тогда сумма убытков будет большей.

"По предварительным экспертным оценкам повреждения здания Офиса президента оценивается приблизительно в два миллиона гривен. Перед этим все этажи здания были наполнены дымом", — идется в сообщении.

[ + – ] Здание ОП после акции сторонников Стерненко [ + – ] Здание ОП после акции сторонников Стерненко Фото: скриншот [ + – ] Здание ОП после акции сторонников Стерненко

Также в Офисе напомнили, что первые два этажа были построены в конце 19 века, а остальные достроили в начале 20.

Пресс-служба также опубликовала кадры того, как ныне выглядит здание Офиса президента:

На месте событий также работали оперативники правоохранителей. Об этом сообщает Суспільне. Однако никаких подробностей об их деятельности нет.

Напомним, 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". А замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.