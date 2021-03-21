В Офісі президента оцінили збиток від акції прихильників Стерненко в 2 млн гривень (відео)

В ОП вважають, що якщо написи не прибрати протягом трьох діб, то фарба в'їсться в граніт.

В Офісі президента України підрахували, що для очищення фасаду будівлі необхідно 2 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба.

Повідомляється, що всі написи потрібно прибрати протягом 72 годин, в іншому випадку вона вбереться в граніт і тоді сума збитків буде більшою.

"За попередніми експертними оцінками пошкодження будівлі Офісу президента оцінюється приблизно у два мільйони гривень. Перед цим всі поверхи будівлі були наповнені димом", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Будівля ОП після акції прихильників Стерненко [ + – ] Будівля ОП після акції прихильників Стерненко Фото: скриншот [ + – ] Будівля ОП після акції прихильників Стерненко

Також в Офісі нагадали, що перші два поверхи були побудовані в кінці 19 століття, а решта добудували на початку 20.

Пресслужба також опублікувала кадри того, як нині виглядає будівля Офісу президента:

На місці подій також працювали оперативники правоохоронців. Про це повідомляє Суспільне. Однак ніяких подробиць про їхню діяльність немає.

Нагадаємо, 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецький-Стафійчук "Сордо". А заступник міністра МВС Антон Геращенко звинуватив в подіях на Банковій експрезидента України Петра Порошенка.

Радник глави ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненко.