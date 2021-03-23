Геращенко повідомив, кому будуть пред'явлені звинувачення після акції під ОП

Поліція назвала імена семи осіб, які нібито завдали збитків державному майну.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував у Facebook відео, складене з фрагментів записів, зроблених під час акції, що пройшла 20 березня біля будівлі Офісу президента.

У титрах на відео вказані імена людей, яких поліція упізнала серед тих, хто розбивав скло на дверях, підпалював їх, розписував будівлю фарбою, — тобто завдавав шкоди державному майну.

Це:

Владислав Гранецька-Стафійчук;

Сергій Філімонов;

Вадим Адамов;

Роман Ратушний;

Олексій Білковський;

Олег Кобезський;

Денис Міщенко.

"Усі вони понесуть покарання згідно із законом", — йдеться в титрах.

Геращенко додав, що "всі провокатори, які підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій, встановлені та відповідатимуть за свої вчинки".

За його словами правоохоронці почали вручати їм процесуальні документи, "наслідками яких стане відповідальність. Як кримінальна й адміністративна, так і майнова, за завдані збитки народному, державному майну".

Нагадаємо, в Офісі президента підрахували, що для очищення фасаду будівлі та заміни дверей і вікон необхідно 2 млн грн.

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецька-Стафійчук "Сордо". А заступник міністра МВС Антон Геращенко звинуватив у події на Банковій екс-президента України Петра Порошенка.

Радник глави ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненка.