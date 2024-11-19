По подозрению в мошенничестве: суд отправил экс-военного и издателя Влада Сорда под домашний арест, — СМИ

Сорд заявляет о давлении "народных депутатов" на следствие, однако мерой пресечения остался доволен, несмотря на просьбу прокуратуры отправить его в СИЗО.

Печерский районный суд Киева отправил экс-военнослужащего и издателя Владислава Стафийчука-Гранецкого (известного как Влад Сорд) под ночной домашний арест с ношением электронного браслета до 13 января 2025 года. Об этом сообщает издание Watchers со ссылкой на источники.

СМИ пишет, что Сорда подозревают в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему (ч.3 ст. 190 УК Украины). Прокуратура просила избрать содержание под стражей в виде меры пресечения, однако суд не поддержал такое ходатайство стороны обвинения. В Офисе генерального прокурора сообщили журналистам, что будут подавать апелляционную жалобу на это решение.

Сам Сорд позже прокомментировал свою меру пресечения и сообщил, что "определенные депутаты давили на следователей".

"Прекрасно, двигаемся дальше. [...] Энивей, в следующих видосах будет больше конкретики, пока я просто наслаждаюсь первым согласием со здравым смыслом в правовом поле", — написал Влад Сорд в своем профиле в Х.

Напомним, 16 ноября Фокус писал, что Сорду вручили подозрение в присвоении денег со сбора. По данным следствия, военный объявил сбор на минометы и часть средств с донатов оставил себе. Сам Влад Сорд заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде.

Также мы писали, что в 2021 году Влада Сорда задержали во время митинга под Офисом президента. Его подозревали в битье окон и поместили под домашний арест. Сообщалось, что ранее добровольца привлекали к ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.