"Вибачте, у нас зв'язані руки": у Монголії пояснили, чому не арештували Путіна за ордером МКС

Улан-Батор імпортує 95% нафтопродуктів і понад 20% електроенергії із сусідніх країн — Росії та Китаю. Ці поставки мають "вирішальне значення" для країни, розповів американським журналістам співрозмовник в уряді Монголії.

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Монголія опинилася у ситуації енергетичної залежності, що ускладнює арешт президента РФ Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС) за воєнні злочини в Україні. Про це повідомив Politico представник монгольського уряду.

"Вибачте, у нас зв'язані руки", — заявив він.

Представник уряду Монголії пояснив, що його країна імпортує 95% нафтопродуктів і понад 20% електроенергії від найближчих сусідів. За його словами, ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення існування і добробуту монгольського народу.

"Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету в усіх своїх дипломатичних відносинах, про що свідчать наші офіційні заяви", — додав він.

Politico зазначає, що Монголія з населенням у 3,3 млн осіб має незручне географічне розташування між наддержавами Росією і Китаєм. Вона постійно маневрує на дипломатичній арені, щоб відштовхнути жодного зі своїх сусідів, з якими вона має історичні та економічні зв'язки. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змінило цей підхід для уряду в Улан-Баторі.

Однак Монголія є членом МКС, який у березні 2023 року видав міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, пов'язані з депортацією та переміщенням дітей з окупованих територій України до Росії.

Будь-який член МКС зобов'язаний виконувати ордери суду, але Монголія цього не зробила і, ймовірно, зазнає переслідування через свою бездіяльність, про це зазначив виданню юридичний експерт.

Європейський Союз, Україна та міжнародні правозахисні організації, як-от Amnesty International, раніше закликали Монголію виконати свої зобов'язання.

Під час візиту до Улан-Батора Путін запросив президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха на саміт БРІКС, який відбудеться в Росії в жовтні.

Представник уряду Монголії також додав, що візит Путіна відповідає історичній традиції спільного святкування главами держав річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією в битві на Халхин-Голі в 1939 році.

Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий назвав відмову уряду Монголії виконати ордер МКС на арешт Путіна важким ударом для Міжнародного кримінального суду та міжнародної системи кримінального правосуддя.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив тим, хто спробує заарештувати російського президента. Ордер на арешт Путіна він назвав "гівняним папірцем".